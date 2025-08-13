Día del zurdo: Messi, Maradona y otros jugadores de fútbol que hicieron historia







Hay muchos habilidosos en el fútbol, pero ellos enamoraron con su talento. Estos fueron los "cracks" más destacados con su pierna izquierda.

Argentina es privilegiada en el fútbol: dos de los mejores jugadores de la historia y ambos zurdos.

Cada 13 de agosto se celebra en Argentina el Día del Zurdo. En el fútbol, los zurdos han dejado una huella imborrable con su talento excepcional. Desde jugadas mágicas hasta goles que hicieron historia, estos jugadores transformaron el deporte con su pierna izquierda. Su creatividad marcó una era, convirtiéndolos en leyendas que siguen inspirando a generaciones de fanáticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su habilidad para desequilibrar partidos los llevó a la cima del fútbol mundial. Con trofeos, récords y momentos épicos, estos cracks probaron que ser zurdo es una ventaja única. Hoy, su legado permanece vivo en cada cancha. Sus nombres resuenan como sinónimo de grandeza en el deporte rey.

Ronaldo La zurda del fenómeno brasileño era mágica: gambeta, delicadeza para pases increíbles y letal frente al arco. De Lionel Messi a Rivaldo: los zurdos más importantes del fútbol Estos cuatro zurdos no solo dominaron el fútbol con su talento, sino que redefinieron lo que significa ser un crack. Desde estadios europeos hasta mundiales, sus carreras están llenas de trofeos, goles y asistencias. A continuación, un repaso por las trayectorias de Lionel Messi, Diego Maradona, Ángel Di María y Rivaldo, los más destacados según el ranking de los mejores futbolistas zurdos de todos los tiempos.

Lionel Messi La Pulga, nacido en 1987 en Rosario, es considerado el mejor jugador de la historia. Con el Barcelona, ganó 10 Ligas y 4 Champions League. En la MLS con Inter Miami, sigue brillando y sumado a su paso por el París Saint-Germain, se hizo dueño de siete Balones de Oro. Ha marcado más de 800 goles y realizó 350 asistencias en su carrera, liderando a Argentina al Mundial 2022 en Qatar. Su zurda, precisa y letal, creó goles y pases imposibles para el resto de jugadores.

gol-messi-tiro-librejpg La Pulga logró todo lo que quería en el fútbol gracias a su zurda mágica. Diego Maradona Pelusa, la máxima leyenda argentina, llevó al Nápoli a dos títulos de Serie A y a Argentina al Mundial de 1986. Su gol “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” ante Inglaterra son legendarios y es junto a Pelé el único que pone en duda el tan ansiado título honorífico de “Mejor jugador de todos los tiempos”. Anotó 259 goles y dio 184 asistencias en clubes como Boca, Argentinos Juniors, Newell’s, Sevilla y Barcelona. Su zurda mágica lo convirtió en un dios del fútbol, aunque su impacto cultural fue más grande.

Maradona Maradona se convirtió en un dios del fútbol por su zurda capaz de realizar jugadas imposibles. Ángel Di María Fideo, nacido en 1988 en Rosario, Argentina, destacó en Real Madrid, PSG y Juventus. Ganó una Champions League, cinco Ligas en España y Francia, y las Copas América 2021 y 2024, y Mundial 2022 con Argentina en Qatar, siendo fundamental con sus goles en las finales. Con más de 200 tantos y 300 asistencias, su zurda fue clave en pases y remates decisivos, como el tanto a Brasil en el Maracaná para cortar la racha negativa de la Albiceleste en los duelos definitorios. Di Maria Di María encontró la revancha que el fútbol le debía en el final de su carrera con la Selección Argentina. Rivaldo Rivaldo, nacido en Brasil, brilló en Barcelona, donde ganó 2 Ligas y la Champions 1999. Su gol de chilena contra Valencia es icónico y perdura en la memoria del fútbol español. Con Brasil, levantó el Mundial 2002. Anotó 360 goles y dio 150 asistencias en su carrera. Su zurda potente y creativa marcó una era en el fútbol, dónde logró imponerse tanto en Europa como en Sudamérica como uno de los delanteros más creativos que se haya visto jamás. Rivaldo Era zurdo, pero Rivaldo paralizaba a todos los seguidores del fútbol por su control y pegada con ambas piernas.

Temas Fútbol