La FIFA presentó "Trionda", la pelota oficial del Mundial 2026

El balón simboliza la unión de los tres países organizadores y tendrá un diseño tricolor con emblemas nacionales de Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA presentó este jueves la pelota oficial del Mundial 2026 , torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . El balón se llamará “Trionda” , en referencia a la unión de las tres naciones anfitrionas y a la conexión entre ellas durante la competencia, donde la Selección argentina defenderá su título.

El término “Tri” hace referencia a los tres países organizadores, mientras que “onda” alude al espíritu de conexión que marcará al evento, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 .

El diseño de la pelota también busca representar a cada nación. El color azul llevará las estrellas de la bandera de Estados Unidos , el verde incluirá el águila característica de México , y el rojo contendrá la hoja de arce de Canadá .

Además de su simbología, “Trionda” presenta innovaciones técnicas. A diferencia de balones clásicos que contaban con 32 paneles , este modelo tendrá solo cuatro , lo que, según la FIFA, permitirá mayor precisión en los golpes y mejor control en el juego.

De esta manera, la pelota no solo será el eje de las emociones futbolísticas, sino también un símbolo de la unión entre los tres países que albergarán la próxima Copa del Mundo.

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

FIFA confirmó a las mascotas del Mundial 2026 con tres figuras que representan a los países anfitriones: un águila calva para Estados Unidos, un alce para Canadá y un jaguar para México.

Los respectivos animales de cada país fueron bautizados como Clutch (águila), Maple (alce) y Zayu (jaguar) y serán las caras de la campaña global rumbo al torneo que se jugará en 16 ciudades de Norteamérica.

Cada animal fue elegido por su peso simbólico, ya que Clutch, el águila calva con la camiseta azul alternativa de la selección estadounidense, refuerza la identidad del país y fue ratificada como ave nacional mediante una ley firmada por Joe Biden en 2024.

Canadá estará representado por Maple, un alce con la camiseta roja del seleccionado, con un diseño que remite a la hoja de arce, símbolo central en la bandera canadiense y emblema natural del país.

México tendrá a Zayu, un jaguar con la camiseta verde tradicional, ya que el animal era venerado por civilizaciones prehispánicas como los mayas, simboliza fuerza y valentía y estaba ligado al inframundo en la cosmovisión antigua.

La FIFA no se limitó a la estética: cada mascota tiene un trasfondo propio, una posición en el campo de juego y un relato que las vincula directamente al fútbol.

El objetivo es que funcionen como íconos culturales y deportivos, pensados tanto para atraer al público joven como para reforzar el vínculo con la tradición de cada país.

La FIFA dio a conocer los horarios en que se jugarán los partidos del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los horarios en los que se jugarán los partidos durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección argentina irá en busca de su cuarta estrella.

El primer encuentro de cada día se disputará a las 13hs, mientras que la actividad continuará con otro a las 16hs, uno a las 19hs y el último a las 22hs (hora de Argentina).

Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tenían que levantarse temprano para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 de la mañana y los otros eran a las 10, 13 y 16.