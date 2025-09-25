La FIFA y la UEFA analizan suspender a Israel de todas las competencias por la ofensiva contra Gaza

La confederación europea votará la sanción pronto y se espera que se apruebe. Por el lado de la FIFA, con el Mundial 2026 en Estados Unidos a menos de un año, será más complicado que la medida prospere.

Luego de recibir una fuerte presión internacional, la FIFA y la UEFA confirmaron que están analizando suspender a la selección de Israel de todas las competencias internacionales como sanción por la ofensiva contra la Franja de Gaza, considerada por la ONU como un genocidio. Una medida similar se tomó en 2022 contra Rusia luego de la invasión a Ucrania.

Desde la UEFA aseguraron que se realizará una votación "pronto" para definir si llevar a cabo la medida o no. Se espera que sea apoyada por una mayoría del comité ejecutivo de 20 miembros y sea aprobada . En ese caso, los seleccionados israelíes quedarán afuera de todas las competiciones europeas, informó la agencia Associated Press.

Por el lado de la FIFA, aún no hay progresos tan certeros respecto a la eventual sanción. En caso de aplicarla, Israel no podría participar del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos , su principal aliado, que adelantó su rechazo a la medida. "Trabajaremos para detener por completo cualquier intento de prohibir que la Selección nacional de fútbol de Israel participe en el Mundial", aseguró a la prensa estadounidense un portavoz del departamento de Estado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tiene una relación muy cercana con Donald Trump y el apoyo de la Casa Blanca es fundamental para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo.

El Consejo de la FIFA se reunirá en Zúrich la semana que viene; de sus 37 miembros, ocho pertenecen a la UEFA. Figuras y entidades de peso se manifestaron a favor de eliminar a Israel de los torneos internacionales de fútbol, incluido el presidente del Gobierno español , Pedro Sánchez , y un comité de expertos independientes de la ONU.

Enfatizaron que el boicot debe estar dirigido al Estado de Israel y "no a los jugadores individuales" ya que aclararon que ellos no son responsables de las decisiones de su gobierno.

En agosto, la UEFA se manifestó en contra de la matanza de civiles y de niños en la Franja de Gaza con una bandera que se exhibió durante la final de la Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Tottenham, pero no hizo ninguna mención explícita a Israel.

España amenaza con bajarse del Mundial 2026 si participa Israel

La Selección de España, actual campeona de Europa y líder del ranking FIFA, se encuentra en el centro de un conflicto por las presiones políticas del país que podrían alterar la clasificación al Mundial 2026.

El Gobierno español evalúa retirar a la selección nacional de su país de la Copa del Mundo de la FIFA en caso de que Israel mantenga su participación, lo que abriría la puerta a un hecho histórico: la clasificación de Georgia a un Mundial por primera vez en su historia.