La FIFA descartó suspender a Israel pese a los reclamos por el conflicto en Gaza

El presidente de la organización internacional de fútbol aseguró que Israel seguirá en competiciones internacionales y destacó que el deporte debe promover paz y unidad.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , confirmó que Israel seguirá compitiendo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La decisión llega en medio de la presión de federaciones como España, Noruega y Turquía , pero con el respaldo explícito de Estados Unidos y Qatar .

El titular del organismo aseguró este jueves en Zúrich que “no suspenderá a Israel” de las competiciones internacionales, a pesar de los reclamos por el impacto de la guerra en Gaza. Infantino remarcó que la misión de la entidad es “promover la paz y la unidad” , evitando intervenir en cuestiones políticas.

La polémica surge a días de que la selección israelí dispute partidos clave de clasificación: el 11 de octubre ante Noruega en Oslo y el 14 frente a Italia en Udine . Según trascendió, una votación en la UEFA podría haber prosperado, pero la FIFA se mantuvo al margen.

“ El fútbol no puede resolver problemas geopolíticos, pero sí aprovechar sus valores unificadores ”, sostuvo Infantino en un comunicado. La posición estuvo respaldada por Aleksander Ceferin y por Nasser al-Khelaifi , figura clave del entramado político-deportivo de Qatar.

En paralelo, el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, mantuvo reuniones en Suiza para reforzar su reclamo. Sin embargo, la postura de la FIFA refleja la decisión de blindar a Israel en el plano internacional, en línea con los intereses de Estados Unidos y Qatar.

La ausencia de un debate formal mostró una vez más que el deporte y la geopolítica están profundamente entrelazados: mientras la FIFA insiste en presentarse como promotora de la unidad, sus decisiones responden a equilibrios de poder global mucho más allá de lo deportivo.

España amenaza con bajarse del Mundial 2026 si participa Israel

La Selección de España, actual campeona de Europa y líder del ranking FIFA, se encuentra en el centro de un conflicto por las presiones políticas del país que podrían alterar la clasificación al Mundial 2026.

El Gobierno español evalúa retirar a la selección nacional de su país de la Copa del Mundo de la FIFA en caso de que Israel mantenga su participación, lo que abriría la puerta a un hecho histórico: la clasificación de Georgia a un Mundial por primera vez en su historia.