Donald Trump aseguró que no permitirá que Israel anexe Cisjordania







Donald Trump habló sobre la situación en Gaza e Israel, y mencionó haber tenido "una gran reunión con líderes de Medio Oriente en la Asamblea General de la ONU".

Donald Trump habló luego de firmar una orden por el acuerdo por TikTok

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que no permitirá que Israel anexe Cisjordania. "Ya ha sido suficiente", dijo el mandatario, refiriéndose (aparentemente) al gobierno israelí.

Trump dialogó con periodistas en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas no relacionadas con Oriente Medio. Además, reiteró la búsqueda de un acuerdo de paz en Gaza, y la negociación por el regreso de los secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023: “Tuve una gran reunión con líderes de Medio Oriente en la Asamblea General de la ONU, y creo que estamos cerca de lograr algún tipo de acuerdo. Queremos recuperar a los rehenes. Tengo que recuperar a los rehenes”, subrayó.

Trump mantiene un vínculo cercano con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, pero agregó que “es hora de detenerse ya” en relación con la guerra en Gaza y la tensión en Cisjordania.

A diferencia de Gaza, gobernada por Hamás, Cisjordania está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y mantiene presencia militar israelí desde la guerra de los Seis Días en 1967. Desde entonces, Israel busca anexar el territorio por la vía legal, es decir, con la aprobación de otros países. Sin embargo, pese a que controla desde entonces la gran mayoría del territorio, la ANP administra alrededor de un tercio de la región.

