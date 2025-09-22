UEFA define la expulsión de Israel de las competiciones internacionales de selecciones y a nivel clubes

Los 20 miembros de la federación, que participarán en la votación del 23 de septiembre, están a favor de la exclusión del seleccionado israelí.

La selección de Israel podría quedarse sin competir en el Mundial 2026.

Luego del agravamiento del conflicto en Gaza , la selección nacional de Israel de fútbol podría ser excluida de los torneos internacionales organizados por la UEFA y no completar las clasificaciones para el la Copa del Mundo 2026.

La exclusión del equipo israelí de la competición surgió a raíz del desmejoramiento de la situación en medio oriente , donde diariamente mueren civiles . En las últimas horas, el ejército israelí afirmó que se lanzaron dos proyectiles desde el norte de Gaza , uno de los cuales fue interceptado y el otro cayó en el sur de Israel.

Tras la escalada del conflicto, el cual hace semanas que las tensiones vienen en aumento, el diario de derecha Israel Hayom, informó que el martes 23 de septiembre la UEFA celebrará una votación sobre la posible exclusión de Israel de las competiciones internacionales.

Además, agregó que la gran mayoría de los 20 miembros que participarán en la votación están a favor de la exclusión de Israel . Por otro lado, comentó que uno de los países que promueve activamente esta idea es Qatar.

Los expertos comparan esta situación con la de Rusia, quienes fueron descalificados del último mundial tras el conflicto con Ucrania.

La participación de España en el Mundial 2026 en duda

La selección de España es la actual campeona de Europa y es la líder del ranking FIFA, siendo una de las mayores candidatas de cara a la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, se encuentra en el centro de un conflicto debido a las presiones políticas del país.

Patxi López, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), advirtió esta última semana que la participación de la Selección Española de Fútbol en el Mundial 2026 podría verse comprometida en caso de que Israel lograra clasificarse y se le permitiera disputar el torneo.

“En su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”, declaró López en una conferencia de prensa desde el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez.JPG Pedro Sánchez, presidente de España, ya había reclamado públicamente la expulsión de Israel de las competiciones deportivas internacionales.

El dirigente además incitó a las federaciones deportivas a excluir a Israel de las competiciones internacionales, de manera similar a lo que se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

Si finalmente España se da de baja de la competición, en su lugar entraría la selección de Georgia, que jugaría el torneo por primera vez en su historia.