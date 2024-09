La furiosa reacción del Dibu Martínez tras la derrota contra Colombia

Después de 90 minutos de tensión, con la hinchada rival que no dio respiro y luego del controversial penal que le dio la victoria a la selección cafetera, el "Dibu" no pudo contener su enojo y empujó una de las cámara que estaba mostrando las imágenes post-partido. La furiosa reacción de la estrella argentina se viralizó rápidamente en redes sociales y no cayó bien en Colombia.