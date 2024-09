El enojo de Lionel Scaloni: el polémico penal, el horario del partido y el palo a la Conmebol

El DT de la Selección felicitó a Colombia, aunque opinó que no hubo falta a Muñoz y que no fue sana la hora elegida para jugar. "Si decís algo, te castigan", fustigó.

"Siempre intentamos movernos atrás del balón y ser efectivos en los últimos metros, cosa que hoy no hemos podido hacer. Debemos corregir las cosas que hay para mejorar", agregó.

Consultado sobre el polémico penal que cobró el árbitro chileno Piero Maza, expresó: "La primera imagen que el árbitro debía ver no era aquella donde 'parece' que lo toca, sino que debió haber visto la jugada completa desde el inicio. Eso lo condiciona".

Luego siguió: "El fútbol es un deporte donde hay que mirar lo que pasa alrededor, lo que te rodea. Muñoz no protesta en ningún momento. No hay que darle mucha vuelta. Pero condicionó el partido. A nivel psicológico a ellos les dio un empujón, a nosotros nos puso más nervioso, pero tuvimos para empatar", manifestó.

También se refirió al posible penal a Julián Álvarez en el primer tiempo. "En cuanto a la jugada de Julián, tiene un pisotón enorme. Yo no veo foul de Julián, eso sí que no veo, pero el árbitro lo pitó y se terminó la jugada ahí. A veces toca del lado nuestro y esta vez nos tocó del otro lado. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, están atentos para sancionar, así que lo dejamos ahí", indicó.

El entrenador aprovechó la conferencia para volver a criticar a la organización por el horario en el que se disputó el encuentro que hizo que los jugadores sufrieron las altas temperaturas de Barranquilla. "El calor es igual para los dos pero el horario del partido no está bien. Se puede jugar a las cinco, seis, siete de la tarde. No me parece sano que los futbolistas desarrollen su máximo potencial.