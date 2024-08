La historia del futbolista que murió en pleno partido y revivió 78 minutos después: su carrera cambió para siempre

La vida de Muamba, que prometía un futuro brillante en el fútbol, tomó un giro inesperado cuando su corazón se detuvo en pleno partido. "De repente comencé a sentirme muy mareado y me desplomé", cuenta el ex jugador al recordar lo que para el fue " el partido más importante de mi carrera ".

"Recibí una reanimación cardiopulmonar en el terreno de juego con dos descargas eléctricas", contó el ex jugador y agregó: "Cuando llegamos al hospital me llevaron directamente al quirófano, me pusieron un catéter, me dieron más descargas eléctricas y medicamentos. 78 minutos después que desfallecí mi corazón comenzó a funcionar otra vez y recuperé el conocimiento".