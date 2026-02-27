El dueño de la Fórmula 1 gana u$s555.000.000 en 2025 y eleva su cifra de negocio a u$s4.482.000.000

Liberty Media, propietaria del Mundial de la máxima categoría del automovilismo deportivo, elevó un 13% sus ingresos hasta u$s3.873.000.000, mientras que MotoGP creció un 14% hasta u$s 573.000.000. Los ingresos por TV representaron un 31% del negocio total.

Liberty Media, la propietaria de la Fórmula 1 y Moto GP, ha incrementado su cifra de negocio en 2025 en u$s 4.482.000.000.

Liberty Media continúa explotando el negocio del motorsport. Desde que a fines de 2016 compró la Fórmula 1, la compañía estadunidense ha transformado el Mundial de la máxima categoría del automovilismo deportivo en un negocio altamente rentable.

Sin embargo, pese al éxito deportivo y financiero que le arroja la Fórmula 1, la compañía decidió incursionar a las dos ruedas y en julio del año pasado adquirió Moto GP, y en su primer ejercicio bajo el mismo grupo, ha elevado un 23% su cifra de negocio hasta u$s 4.482.000.000. De esta cifra, solo la Fórmula 1 aporta u$s3.873.000.000, un 13% más interanual. En tanto, MotoGP facturó u$s573000.000, un 14% más.

Tras completar la adquisición de la gestora del Mundial de motociclismo, la Fórmula 1 impulsó su rentabilidad hasta unas ganancias de u$s555.000.000 y elevó su beneficio operativo un 28% interanual hasta u$s632.000.000.

Los ingresos ordinarios de la F1 crecieron en casi todas las líneas de negocio. Los considerados primary income de la F1 representan la mayor parte del negocio de la competición automovilística y provienen de la promoción de carreras; los derechos de retransmisión y el patrocinio . En 2025, estas fuentes de ingresos representaron el 26,7%, el 31,3% y el 21,7% , respectivamente. Por su parte, el hospitality, transporte y licencias, representaron el 20,3% restante.

Sin embargo, las ventas procedentes de los cánones que pagan los circuitos por albergar los grandes premios son las únicas que se estancaron en una temporada en la que no se sumaron más pruebas al calendario. Los fees que pagaron los circuitos suponen de los ingresos totales de la Fórmula 1 alrededor de u$s 1.034,100.000

En el caso de MotoGP, los porcentajes se reparten al 41,2%, 33,7% y 12,7%, respectivamente, del total de su negocio ordinario. Otros ingresos, que incluyen los procedentes de campeonatos auxiliares de motociclismo, hospitality y licencias, representaron el 12,4% restante.

Los ingresos por derechos audiovisuales también aumentaron durante el pasado ejercicio y se mantienen un año más como la principal fuente de ingresos de la Fórmula 1. Este incremento responde al crecimiento de los ingresos de suscripción de F1 TV y los ingresos asociados a la película de F1. En total, supone el 31,3% del negocio total de la competición, lo que significa alrededor de u$s1.212,2 millones.

@F1 Liberty Media Corporation ha publicado sus resultados financieros y operativos correspondientes al cuarto trimestre y al conjunto del ejercicio 2025 y ha informado de los resultados de explotación de sus modelos de negocios en Fórmula 1 y MotoGP. @F1

Además, la Fórmula 1 ha registrado un nuevo récord de asistencia, con hasta 6.750 millones de espectadores presentes en alguno de los 24 Grandes Premios disputados, lo que supone un 4% más que en 2024. El Gran Premio de Las Vegas hizo sold out con una asistencia de más de 300.000 personas y los contenidos de ese fin de semana generaron 1.800 millones de impresiones en redes sociales

El patrocinio también mejoró en 2025 impulsado por la firma de nuevos acuerdos y el aumento de los ya existentes. Esta línea de negocio, que supone un 21,7% del total de la facturación de la F1, generó u$s840.440.000.

El 20,3% restante del negocio, en torno a u$s786.220.000, corresponde a los ingresos generados en el paddock vía hospitality. Esta partida se elevó de nuevo gracias al auge del negocio VIP en el GP de Las Vegas.

Respecto a la deuda, Liberty Media ha cerrado el ejercicio manteniéndola por encima de los u$s5.000.000.000; en concreto, hasta u$s5.022.000.000, unos u$s30.000.000 por debajo del importe adeudado en 2024.

Asimismo, los activos, gracias a la entrada de MotoGP en el pool de la compañía, se han elevado hasta rozar los u$s15.400.000.0000, lejos de los u$s13.000.000.000 del ejercicio anterior.

Por otra parte, estos ingresos de Liberty Media impactará en los equipos de la Fórmula 1, ya que cobrarán entre un 10 a 12% más que el pasado año según primeros cálculos, y se repartirán más de u$s1.500.000.000.

Este reparto, en el que no entra Cadillac ya que no corrió en la temporada 2025, se cobra cada año es en función de los resultados del año anterior.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, puede sacar pecho por estos números. “La Fórmula 1 ha completado otra temporada récord, marcando un excepcional 75º aniversario para el deporte. El próximo capítulo de la F1 traerá gran emoción a la pista con una nueva carrera en Madrid, el debut de Cadillac y Audi, y el regreso de Honda y Ford a la parrilla. La próxima temporada será emocionante para nuestro deporte, con la introducción de la próxima generación de autos, motores y regulaciones que harán que las carreras sean dinámicas y llenas de giros y vueltas. Nuestro deporte nunca ha sido más fuerte, como lo demuestra nuestra lista de prestigiosos socios”.