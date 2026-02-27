Durísimo golpe para Racing: Valentín Carboni se rompió los ligamentos cruzados + Seguir en









La gran promesa del equipo de Costas sufrió una lesión durísima esta jornada en el entrenamiento, que lo dejará fuera de las canchas casi todo el año.

Tras la lesión de tobillo de "Maravilla" Martínez, Racing sumó otra noticia aún peor: Valentín Carboni se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El zurdo que llegó a préstamo deberá ser intervenido quirúrgicamente y tendrá una recuperación de 8 meses.

Carboni apenas disputó cinco partidos con la casaca del elenco de Avellaneda y ahora queda esperar a ver si regresará a Italia para rehabilitarse en Milan o si lo hará en la Argentina. Por lo pronto, al club se le abre la posibilidad de incorporar un refuerzo en su lugar.

Para colmo no es la primera vez que Carboni sufre una ruptura de esta gravedad. En 2024, luego de consagrarse campeón de la Copa América con la Selección, sufrió la misma lesión pero en la rodilla izquierda en Olympique Marsella.

A pesar de que todavía no había logrado adaptarse al equipo de Gustavo Costas, todo Racing se ilusionaba con tenerlo a punto para el tramo más importante de este primer semestre: el arranque de los playoffs del Torneo Apertura y el comienzo de la Copa Sudamericana.

Se pinchó su ilusión de jugar el Mundial 2026 A casi 100 días del Mundial, su nombre formaba parte de un grupo de jóvenes que podía ocupar ese lugar de la cancha donde Scaloni todavía no tiene definiciones. Carboni estaba en consideración como Nico Paz (21 años), Franco Mastantuono (18) y Matías Soulé (22), todos zurdos al igual que Valentín.

Temas Racing

Lesión