El equipo de Costas tendrá que rebuscárselas para conseguirle reemplazo a su goleador estrella, tras la lesión que sufrió.

La lesión de "Maravilla" Martínez expone el mercado de pases de Racing

Racing empató este jueves con un jugador menos ante Independiente Rivadavia de Mendoza y estiró su invicto a cuatro partidos, aunque el hincha se quedó con un gran sabor amargo debido a la lesión de su goleador estrella, Adrián “Maravilla” Martínez .

“Maravilla” tuvo que salir a los 41 minutos del primer tiempo luego de torcerse muy feo el tobillo izquierdo y, si bien no se confirmó la gravedad de la lesión, está prácticamente descartado para el próximo partido Racing, que será el martes 3 de marzo cuando a Atlético Tucumán .

En su lugar no entró un 9, sino Tomás Conechny , que en esta ocasión sirvió de parche porque anotó el gol del empate en el complemento.

Sin embargo, la lesión de “Maravilla” expuso a la dirigencia encabezada por Diego Milito ya que el único '9' disponible que tenía Costas para reemplazarlo era el juvenil Tomás Pérez , a quien no quiso “quemar” en una situación así.

Una de las grandes problemáticas de la gestión de Milito fue la falta de efectividad para contratar delanteros.

A principios del 2025 llegó el uruguayo Adrián “Rocky” Balboa, aunque su nivel fue desastroso y se fue en el último mercado de pases.

Solo unos meses después llegó Elías Torres para hacer dupla con Martínez, con el objetivo de reemplazar a Maximiliano Salas e incluso darle descanso a “Maravilla” en algún partido, pero se rompió los ligamentos cruzados y le quedan unos meses más de recuperación.

El último delantero que llegó a Racing fue el chileno Damián Pizarro, aunque llegó en una mala condición física y además sufrió una lesión, por lo que todavía ni siquiera sumó minutos.

Es por esto que, ante la lesión de “Maravilla” Martínez, Racing se encuentra en un problema que deja al desnudo el desastre que fue la gestión de Milito para incorporar jugadores.

Racing pasó de tener a Luciano Vietto, “Maravilla” Martínez, Maximiliano Salas y al colombiano Roger Martínez como opciones en el ataque a tener que improvisar a Conechny.

Las opciones son varias (darle la oportunidad a Pérez, probar con Conechny como parche o apurar la puesta a punto de Pizarro), pero ninguna de ellas deja tranquilo al hincha de Racing.