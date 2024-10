La IGJ coquetea con la intervención de la AFA, pero aseguran que no afectará en lo deportivo

Daniel Vítolo, titular del organismo, afirmó que si el organismo de la calle Viamonte viola la ley, será sancionado, No obstante, descartó posibles suspensiones de FIFA y Conmebol.

El titular de Inspección General de Justicia ( IGJ ), Daniel Roque Vítolo , aclaró hoy que la intervención de la AFA no desafiliará a los equipos que disputan la Copa Sudamericana (Racing y Lanús) y la Copa Libertadores de América (River Plate), y a la Selección Argentina de las competencias FIFA.

El integrante de la IGJ explicó que la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino "no impactará en el deporte".

El funcionario dijo: "La FIFA solamente puede intervenir en estas cuestiones en la medida que haya una injerencia de tipo política, acá no hay un tema político, acá es una obligación de la ley".

"Nadie puede tomar una determinación respecto de AFA porque le guste o no le guste el dirigente. Si no hay violación de la ley, no hay violación del estatuto, nadie los va a sancionar", subrayó Vítolo en el programa de streaming de Flavio Azzaro.

-Nadie está pensando hoy, por lo menos, en una intervención



Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), y una respuesta que pinta un panorama sobre la institucionalidad del fútbol argentino.#CEF pic.twitter.com/SKFsbtQhly — AZZ (@azzenstream) October 17, 2024

La postura de la IGJ respecto a las elecciones

Horas antes de la asamblea ordinaria en Ezeiza, Vítolo afirmó que la AFA no tendría la posibilidad de resolver el adelantamiento de las elecciones y la elección de un nuevo consejo de administración.

"Tampoco van a poder resolver cuestiones vinculadas a la reforma del Estatuto Social, dentro de las cuales se encuentra el tema de los descensos", manifestó Vítolo.

El titular de la IGJ dijo que "esto es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros, sino que al ser la cuestión de los descensos algo que está dentro del estatuto de AFA, para modificarlo hay que modificar el estatuto".

Vítolo explicó que los miembros de la comisión directiva de AFA "no están en condiciones" de tener la posibilidad de cambiar el estatuto porque hay una reforma "del año pasado" que se encuentra en estado de observación.

Además, no realizaron un escrito ante la Inspección General de Justicia en el Registro Público, "nadie puede volver a modificar un estatuto sin haber aprobado la reforma anterior".