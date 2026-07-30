Independiente vence por la mínima a Newell's en Avellaneda

Independiente vence a Newells.

Independiente vence 1-0 a Newell’s en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Santiago Montiel marcó el único gol del encuentro con un potente remate antes del descanso.

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El equipo dirigido por Gustavo Quinteros tomó la iniciativa ante su gente, aunque encontró dificultades para superar a un rival que se mostró ordenado durante buena parte de la primera mitad. Cuando parecía que el encuentro se iba al entretiempo sin goles, Montiel destrabó el partido con un bombazo que dejó sin posibilidades al arquero visitante.

Cómo llegan Independiente y Newell’s al partido Independiente comenzó el Clausura con una victoria por 2-0 frente a Estudiantes en el Estadio UNO. Después de un primer tiempo equilibrado, el conjunto de Avellaneda aprovechó dos errores defensivos del Pincha y resolvió el encuentro en el complemento.

Gabriel Ávalos abrió el marcador tras un tiro libre ejecutado por Montiel. Poco después, Rodrigo Rey le atajó un penal a Guido Carrillo y evitó el empate. Sobre el cierre, Montiel recuperó la pelota ante una mala salida del local y convirtió el segundo tanto.

Newell’s, por su parte, también ganó en su estreno. El equipo conducido por Frank Kudelka se impuso por 1-0 ante Talleres en Rosario gracias al gol de Juan Manuel Riquelme. La Lepra logró sostener la ventaja pese a jugar gran parte del partido con un futbolista menos por la expulsión de Julián Fernández.

Formaciones de Independiente vs. Newell’s Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros. Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Facundo Guch, Walter Mazzantti, Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka. Hora: 21.15. Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Lucas Novelli. TV: ESPN Premium.