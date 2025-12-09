La insólita predicción de Novak Djokovic para la final del Mundial 2026 + Seguir en









El tenista serbio anticipó una final inédita para la próxima Copa del Mundo y dejó afuera a potencias.

La insólita predicción de Novak Djokovic para la final del Mundial 2026 Reuters

El tenista Novak Djokovic volvió a ser noticia fuera de su deporte al lanzar una predicción sobre el Mundial 2026 que generó revuelo en el ambiente deportivo.

Durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi, el serbio aseguró que Portugal será campeón del mundo y que vencerá en la final a México, uno de los tres anfitriones del torneo.

Sus palabras llegaron apenas horas después del sorteo celebrado en Washington, que definió los grupos de la inédita Copa del Mundo con 48 selecciones.

“Voy a ser atrevido, voy con Portugal venciendo a México en la Final”, expresó Djokovic, de 38 años y dueño de 24 títulos de Grand Slam. La declaración tomó por sorpresa al entrevistador, Mohamed Adnan, especialmente por la elección del combinado mexicano por encima de potencias tradicionales como Argentina, Francia, Brasil, Alemania o España.

copa del mundo Según explicó el propio Djokovic, su pronóstico es más una corazonada audaz que un análisis estrictamente deportivo, aunque elogió el potencial de ambas selecciones.

La predicción resulta todavía más llamativa por la relación cercana de Djokovic con Lionel Messi, capitán de la Selección argentina y vigente campeón del mundo. El serbio reveló que este año compartieron un encuentro íntimo, intercambiaron camisetas y elogió profundamente al rosarino. Incluso, cuando le preguntaron quién es el mejor deportista de todos los tiempos, respondió sin dudar: “Messi”. Aun así y pese al afecto, Djokovic imagina otra historia para 2026: una final inesperada entre Portugal y México, con los lusos levantando el trofeo.