Abierto de Australia: Djokovic perdía por dos sets, pero se salvó por la lesión de Musetti y pasó a semifinales

El tenista serbio Novak Djokovic (4°) y el italiano Jannik Sinner avanzaron a las semifinales del Abierto de Australia, luego de sus respectivos triunfos ante el italiano Lorenzo Musetti (5°) y el estadounidense Ben Shelton (8°). Todos los detalles.

Abierto de Australia: Djokovic perdía por dos sets, pero se salvó por la lesión de Musetti y paso a semifinales

El histórico tenista serbio Novak Djokovic tuvo un golpe de suerte (¿de campeón?) esta jornada y avanzó a semifinales del Abierto de Australia gracias al retiro del italiano Lorenzo Musetti (5°), por lesión, en un encuentro donde la tenía realmente complicada.

Djokovic, que va en busca de su vigésimo quinto título de Grand Slam , caía 4-6, 3-6 y 3-1 , luego de 2 horas y 8 minutos, cuando Musetti tuvo que abandonar por una lesión aparentemente en el aductor .

El serbio se encontraba realmente contra las cuerdas y no le encontraba la vuelta al juego de Musetti, que estaba jugando uno de los mejores partidos de su carrera y ya saboreaba la clasificación a las semifinales del Abierto de Australia.

Sin embargo, en el tercer set el italiano dijo basta y decidió abandonar el encuentro debido a los fuertes dolores que sentía.

Luego del encuentro, Musetti confesó que no tenía “palabras para describir cómo me siento ahora y lo difícil que es para mí esta lesión en este momento. Estoy seguro que es una rotura”.

Y continuó: “Lo sentí al principio del segundo set. Sentí que había algo raro en mi pierna derecha, seguí jugando porque estaba en un nivel realmente bueno, pero sentía que el dolor aumentaba y el problema no se iba”.

Djokovic, por su parte, fue sincero sobre lo ocurrido y reconoció que no merecía avanzar de ronda: “Me veía de vuelta en casa. Venía jugando bien todo el torneo hasta hoy. Ha sido muy mala suerte lo de Musetti. No me merecía ganar hoy”.

Embed

El abandono de este miércoles tuvo un dolor doble para Musetti, ya que no solo se quedó eliminado del primer Grand Slam de la temporada, sino que si avanzaba se aseguraba alcanzar el cuarto puesto del ranking ATP y incluso iba a tener muy buenas posibilidades de quedar tercero en el escalafón mundial.

Djokovic, por su parte, llegará en muy buen estado físico a las semifinales de Australia, ya que solo disputó 11 sets. El serbio va por su undécima corona en el primer Grand Slam de la temporada, para seguir extendiendo su legado a los 38 años.

El actual bicampeón Jannik Sinner también pasó a semifinales del Abierto de Australia

En las semifinales no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado estará Sinner, quien no le dio oportunidades a Ben Shelton y lo derrotó con un sólido 6-3, 6-4 y 6-4.

El italiano, que hace dos años domina el circuito junto con el español Carlos Alcaraz, ganó las últimas dos ediciones del Abierto de Australia y quiere convertirse en el primer jugador junto a Djokovic en levantar este trofeo tres años consecutivos en la Era Abierta.

Embed

El próximo enfrentamiento entre Djokovic y Sinner será el undécimo en el historial que lidera 6-4 el italiano, que además se impuso en los últimos cinco cruces.

Rybakina y Pegula, a semis en el cuadro femenino

En lo que respecta a la actividad en la rama femenina, la kazaja Elena Kybakina y la estadounidense Jessica Pegula avanzaron a las semifinales, donde se enfrentarán entre ellas.

Rybakina se impuso por 7-5 y 6-1 sobre la polaca y número 2 del mundo, Iga Swiatek, mientras que Pegula derrotó por 6-2 y 7-6(1) a su compatriota Amanda Anisimova (4°).

Embed

Zeballos y Granollers, a semis en dobles

El tenis argentino todavía tiene chances de celebrar un título en Australia, ya que en el dobles masculina Horacio Zeballos, que juega con el español Marcel Granollers, se metió en las semifinales tras el triunfo por 6-3 y 6-4 sobre los brasileros Orlando Luz y Rafael Matos.