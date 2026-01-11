El incómodo momento entre Marta Kostyuk y Aryna Sabalenka en la final del WTA: no se saludaron ni posaron juntas en la foto oficial + Seguir en









La ucraniana volvió a rechazar a la número uno del mundo tras perder la final de Brisbane y apuntó contra la guerra en Ucrania durante la premiación.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk rechazó nuevamente saludar a Aryna Sabalenka luego de caer en la final del WTA 500 de Brisbane y utilizó la ceremonia de premiación para pronunciar un fuerte discurso sobre la guerra en Ucrania, en una escena que volvió a exponer la tensión política que atraviesa al circuito femenino.

Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka tras la final en Brisbane El episodio se produjo este domingo, luego de que Aryna Sabalenka, número uno del mundo, derrotara a Kostyuk por 6-4 y 6-3 en una hora y 18 minutos de juego en el Pat Rafter Arena, resultado que le permitió a la bielorrusa defender con éxito el título en el Brisbane International.

aryna sabalenka vs marta kostyuk La tenista ucraniana evitó el saludo con la número uno del mundo y dio un duro discurso sobre la guerra en su país. X: @WTA Tras el punto final, Sabalenka celebró besándose los bíceps, mientras que Kostyuk, con gesto serio, se dirigió directamente a su banco sin estrechar la mano de su rival. La transmisión oficial evitó mostrar el cruce entre ambas, al igual que el sitio web de la WTA, ante la previsión de que el saludo no se produciría.

El antecedente en Roland Garros y el quiebre en el vestuario No fue la primera vez que Kostyuk adopta esta postura frente a Sabalenka. En Roland Garros 2023, la ucraniana también se negó a darle la mano y, tras ese partido, explicó su decisión con dureza: “Siempre generaliza en sus respuestas y lo que tiene que hacer es decir cuál es su opinión al respecto. Dice que todos los atletas rusos y bielorrusos están en contra de la guerra y yo conozco a algunos que están a favor”.

aryna sabalenka vs marta kostyuk El gesto de Kostyuk volvió a poner en primer plano el impacto de la guerra en Ucrania dentro del circuito profesional. Desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, el vestuario del circuito femenino quedó profundamente dividido, y Kostyuk se convirtió en una de las voces más activas dentro del tenis profesional.

El fuerte discurso de Kostyuk durante la premiación La mayor tensión del domingo se concentró en el mensaje que la ucraniana pronunció durante la entrega de premios. “Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón. Hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente. Afuera hay -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”, expresó. La organización, consciente del distanciamiento entre ambas, evitó la tradicional foto conjunta con los trofeos. Embed Marta Kostyuk spoke about Ukraine after her loss to Aryna Sabalenka in the Brisbane final



“I wanna say a few words about Ukraine. I play every day with pain in my heart. There are thousands of people who are without light and warm water right now. It’s -20 degrees outside. It’s… pic.twitter.com/nTsG6rTgBz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026 La postura de Sabalenka y las críticas recibidas En contraste, Sabalenka dedicó palabras cordiales a su rival al iniciar su discurso como campeona. “Quiero empezar felicitando a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis”, señaló. La bielorrusa fue cuestionada en reiteradas ocasiones por sostener que el deporte debe mantenerse al margen de la política y por su vínculo con el presidente Alexander Lukashenko. En Roland Garros 2023, expresó: “No quiero que mi país esté en ningún conflicto, no apoyo la guerra”. Kostyuk no es la única jugadora ucraniana que tomó esta decisión. Lesia Tsurenko se negó a saludar a Sabalenka en el Abierto de Australia 2024, mientras que Elina Svitolina también evita el tradicional apretón de manos como gesto de respeto hacia los soldados de su país.