La Justicia rechazó el pedido de Mariana Nannis para que Caniggia regrese a Argentina

Luego de la denuncia de Mariana Nannis contra su exmarido por abuso sexual agravado , la mediática pidió que el Claudio Paul Caniggia regrese a Argentina "dentro del término de 72 horas" desde España para afrontar la causa. Sin embargo la Justicia rechazó el pedido ya que consideraron que "la inmediatez no resulta necesaria" ya que "se encuentra actualmente en Madrid cumpliendo con sus labores" desde el 17 de junio.

Por otro lado, Nannis reclamó que la defensa del ex futbolista del seleccionado argentino, a cargo de Fernando Burlando, informara "el domicilio donde actualmente se encuentra Caniggia " y que "se le reitere la prohibición de acercamiento y contacto a través de cualquier medio" con ella. Todos los planteos fueron rechazados "in límine" (sin mayor tratamiento).

Desde la Justicia explicaron: "Debido a que Caniggia no ha sido convocado para ninguna diligencia procesal puntual y que asista a corto o mediano plazo al requerimiento, de momento no acarrea ningún perjuicio para el trámite de la causa" que el ex futbolista se presente en tribunales "el primer día hábil posterior al 8 de julio, cuando según su defensa regresará al país".