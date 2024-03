La lesión de Messi: estiman un impacto negativo en el negocio millonario de la MLS

El rosarino seguramente no estará presente en las próximas dos fechas de la MLS. Esto tendrá un impacto negativo en la exposición mediática y en las suscripciones.

Lionel Messi no comenzó del todo bien el 2024 en el Inter Miami . Desde un primer momento, cuando en la gira asiática el técnico Gerardo Martino decidió preservarlo, se intuía que el capitán del seleccionado argentino no estaba al 100% físicamente.

Esta lesión no solo provocó su desafección de la selección argentina que debe jugar dos amistosos en Estados Unidos sino que, casi con seguridad no le permitirá estar presente en las dos próximas fechas de la MLS, primero en el D.C. y luego en el New York Red Bulls.