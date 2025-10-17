Fórmula 1: Franco Colapinto completó la primera práctica en Austin y dejó buenas sensaciones







El piloto argentino finalizó 16° en la única tanda libre del Gran Premio de Estados Unidos. Mostró una mejora constante y superó a su compañero Pierre Gasly en el cierre.

Franco Colapinto cerró 16° en la práctica libre del GP de Estados Unidos con su Alpine y superó a Pierre Gasly en los tiempos. @AlpineF1Team

El Gran Premio de Estados Unidos abrió este viernes la actividad en el Circuito de las Américas, en Austin, con una única práctica libre antes de la clasificación para la carrera Sprint. En ese contexto, Franco Colapinto volvió a subirse a su Alpine y logró un rendimiento sólido, que lo dejó en el puesto 16 entre los 20 pilotos de la grilla.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El más rápido del ensayo fue Lando Norris (McLaren), con un tiempo de 1m33s294, seguido por Nico Hülkenberg (Sauber) y Oscar Piastri (McLaren), los tres con neumáticos blandos. Detrás se ubicaron Fernando Alonso y Max Verstappen, completando el top 5 en una sesión marcada por las altas temperaturas (más de 44°C en el asfalto).

En ese contexto, Colapinto completó 25 vueltas, con un mejor registro de 1m34s653, quedando a 1s359 del líder. El argentino fue de menos a más: empezó con neumáticos duros, luego pasó a los blandos y cerró su mejor vuelta al final de la sesión, superando a su compañero Pierre Gasly por apenas 12 milésimas.

El piloto de Pilar mostró su mejor parcial en el segundo sector del circuito, donde fue un segundo más veloz que el francés, lo que evidenció su capacidad de adaptación y ritmo en tanda larga. Por detrás de Colapinto quedaron Gasly, Antonelli, Sainz y Leclerc, lo que refuerza la buena actuación del joven argentino frente a autos más competitivos.

La práctica tuvo un momento de bandera roja por un desprendimiento del Aston Martin de Lance Stroll, aunque rápidamente se reanudó. Varios pilotos aprovecharon los últimos minutos para probar con compuestos más blandos y optimizar el ritmo de clasificación.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: Viernes 17: Sprint Qualy: 18:30 horas. Sábado 18: Sprint: 14 horas.

Clasificación: 18 horas. Domingo 19: Carrera: 16 horas. Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles. Qué carreras restan en este 2025 en la Fórmula 1: 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

26 de octubre: GP de México

9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)

22 de noviembre: GP de Las Vegas

30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)

7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)