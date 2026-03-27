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La organización del fútbol argentino confirmó las fechas y horarios del Supérclasico entre River y Boca, a jugarse en el Monumental, y del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing.

La Liga Profesional confirmó la fecha y horario del próximo Superclásico

La próxima edición del Superclásico del fútbol argentino, que enfrentará a River y a Boca, se disputará el domingo 19 de abril, a las 17:00 horas, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

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El mismo será el primero del entrenador del “Millonario”, Eduardo “Chacho” Coudet, mientras que Claudio Úbeda tiene historial positivo, al ganar por 2-0 en el enfrentamiento correspondiente al Clausura 2025.

También se confirmaron las programaciones de otros dos clásicos: Independiente y Racing jugarán el sábado 4 de abril a las 17:30, por la fecha 13, mientras que en la 14 se vivirá el Lanús vs Banfield, el lunes 13 a partir de las 19:00.

En una fecha que cada hincha del fútbol argentino quiere tener marcada en su calendario, se confirmó de manera oficial el día y hora de la disputa del próximo Superclásico.

Será el primer Superclásico con River de local desde el disputado el 27 de abril del año pasado, por el Apertura 2025, en el que el conjunto que dirigía Marcelo Gallardo se impuso por 2-1 ante el “Xeneize”, en una derrota que significó el fin del ciclo de Fernando Gago en el club en el que se formó como futbolista.

Por su lado, Boca fue quien se quedó con el último enfrentamiento, con un triunfo por 2-0 como local que sentenció su clasificación a la próxima Copa Libertadores y ayudó a ratificar a Úbeda en el puesto, para luego alcanzar las semifinales de aquel Clausura 2025, instancia en la que cayó con Racing. Otro gran clásico de nuestro fútbol se disputará en la próxima fecha, la decimotercera, y tendrá al Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini como escenario: Independiente vs Racing. independiente racing avellaneda El clásico de Avellaneda: Racing vs Independiente Telam El “Clásico de Avellaneda” no tiene un vencedor desde febrero de 2024, al haber concluido los últimos tres encuentros en empates, y enfrenta a dos equipos con realidades dispares. Aunque solo los separan cuatro puntos, Racing se encuentra en el cuarto lugar de la zona B y arrastra ocho partidos sin derrotas, con dos triunfos en sus últimos encuentros, mientras que el “Rojo” es octavo en el grupo A, con 14 puntos, ganó uno de sus últimos seis partidos, con dos derrotas consecutivas y habiendo recibido ocho goles en los últimos tres encuentros. Además, una derrota en el clásico podría disparar el despido de su entrenador, Gustavo Quinteros.