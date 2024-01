La llegada de Lionel Messi a El Salvador causó furor y fue recibido por una multitud

El fanatismo por Lionel Messi no tiene límites. El astro Argentino llegó a El Salvador , junto a la delegación del Inter de Miami , y causó furor entre los miles de fanáticos que se acercaron a recibir al campeón mundial con carteles, cánticos y camisetas de la selección argentina.

Entradas agotadas para ver a Lionel Messi vs El Salvador

La locura que genera el jugador argentino no tiene fronteras. Messi, flamante ganador de su tercer premio The Best de la FIFA, jugará su primer partido del año ante la selección del país centroamericano.