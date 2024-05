La NFL aumentó hasta u$s1.400 millones el endeudamiento para comprar franquicias

Este límite de financiación ya se había elevado en octubre en u$s 100 millones, hasta los u$s 700 millones actuales.

De hecho, en 2015 el endeudamiento permitido era de u$s 200 millones.

Incrementar este límite de endeudamiento fue crucial para que se produjera la venta de los Washington Commanders en 2023 por u$s 6.050 millones de dólares, ya que la operación incluía u$s 1.100 millones de bonos asegurados y u$s 1.000 millones adicionales de deuda no asegurada que la NFL no aceptó.