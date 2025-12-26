La Navidad de Joe Biden: la foto familiar que generó polémica en redes sociales + Seguir en









El abogado y político estadounidense compartió la imagen junto a un mensaje en su cuenta oficial de X.

En el mensaje que acompañó la publicación, Biden escribió: "Les deseo una Nochebuena pacífica y llena de alegría".

El expresidente estadounidense Joe Biden de 83 años compartió una imagen junto a un emotivo mensaje por Navidad en su cuenta oficial de X. Sin embargo, Biden no salió por completo en la fotografía, lo que generó un gran revuelo por parte de los usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la imagen se encuentra la familia Biden posando frente a un árbol de Navidad decorado. Hunter se encuentra en primer plano, mientras que la ex primera dama Jill Biden aparece delante del exmandatario, con su cabeza cubriendo parcialmente su rostro. El resto de los familiares se ven completamente encuadrados.

En el mensaje que acompañó la publicación, Biden escribió: "Les deseo una Nochebuena pacífica y llena de alegría".

Embed Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025 Los comentarios de los usuarios tras la polémica publicación de Joe Biden La foto se viralizó rápidamente, por lo que los usuarios comentaron sobre la dificultad para identificar al político en la escena. "Me llevó un rato encontrarte", “¿Dónde está Joe?”, eran uno de los mensajes. Además, hubo varios críticas las cuales consideraron "irrespetuoso" que el miembro de mayor edad de la familia quedara a un lado de la fotografía.

Otros comentarios se centraron en la destacada ubicación del segundo hijo de Joe llamado Hunter Biden, que cuestionaban su protagonismo, incluyendo referencias irónicas y ofensivas. Hunter ha sido atacado desde sectores conservadores y aliados del presidente Donald Trump. De todos modos, también se registraron expresiones de apoyo y buenos deseos para toda la familia.