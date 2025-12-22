San Lorenzo definió elecciones anticipadas para mayo de 2026 tras declararse la acefalía + Seguir en









Un grupo de asambleístas resolvió adelantar los comicios para el 30 de mayo de 2026 y avanzar con una Comisión Directiva transitoria, mientras se espera una definición judicial por el reclamo de Marcelo Moretti.

El 30 de mayo de 2026 habrá elecciones en San Lorenzo.

En medio de una profunda crisis institucional, un grupo de asambleístas de San Lorenzo resolvió que el 30 de mayo de 2026 se realizarán elecciones anticipadas en el club. La decisión se tomó durante un encuentro que se desarrolla este lunes, convocado para abordar la acefalía declarada tras el apartamiento de Marcelo Moretti como presidente, y para definir la conformación de una Comisión Directiva transitoria.

Fuentes del club confirmaron a C5N que los comicios se llevarán adelante en la fecha establecida, aunque el escenario sigue condicionado por la resolución de la Justicia, que deberá expedirse sobre un pedido de Moretti para que se declare nula la acefalía en el Ciclón.

De la reunión participan 78 de los 90 asambleístas habilitados, quienes además avanzan en la definición de la dirigencia provisional, en principio mediante votación a mano alzada. En ese marco, se perfilan como principales referentes Sergio Costantino (Por Amor a San Lorenzo), César Francis (Volver a San Lorenzo) y Manuel Agote (Movete Boedo Movete). Según consignó TyC Sports, también podría sumarse como candidato Matías Lammens.

En paralelo, el club emitió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que confirmó formalmente el estado de acefalía luego de una reunión dirigencial. “San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social”, señaló la institución.

En el mismo texto, el club detalló que los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron sus renuncias a los cargos. “También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino”, agregó el comunicado.

Cuál fue la orden del día en la asamblea de San Lorenzo El club de Boedo también confirmó oficialmente la orden del día de la asamblea que se desarrolla este lunes, en el marco del proceso institucional en curso: Designación de tres asambleístas para que, en representación de la Asamblea, consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva.

Toma de conocimiento de las renuncias de los integrantes de la Comisión Directiva , que colocaron al órgano en situación de acefalía , por aplicación del artículo 45° del Estatuto.

Tratamiento y consideración del llamado a elecciones extraordinarias del órgano de gobierno Comisión Directiva .

Elección de 20 miembros para integrar la Comisión Directiva transitoria, con mandato hasta la fecha de las elecciones establecida en el punto anterior. La definición de estos puntos será clave para ordenar la transición institucional de San Lorenzo, mientras el club atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.