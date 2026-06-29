La periodista que sufrió el grito de Marcelo Bielsa rompió el silencio: "Ya me la veía venir" + Agregar ámbito en









Majo Paiva, periodista uruguaya que entrevistó al exentrenador Charrúa tras la eliminación mundialista, aseguró que el episodio no la sorprendió porque ya había vivido una situación similar en el debut del equipo. También aclaró que los gritos no fueron dirigidos hacia ella, sino al camarógrafo de la transmisión oficial de la FIFA.

La periodista uruguaya reconstruyó el tenso momento que protagonizó Marcelo Bielsa tras la eliminación de la Celeste y explicó cómo se vivió la escena detrás de cámara.

Luego de la tremenda eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, el ahora exdirector técnico Charrúa, Marcelo Bielsa, dejó una imagen para la posteridad tras un exabrupto frente a cámara. El hecho ocurrió en la última entrevista que brindó en campo de juego -en forma obligada, por los derechos de la FIFA-, teniendo un viral momento de furia. ”¡Daaale de una vez!“, le gritó a los que trabajaban detrás de cámara. Ahora, la periodista uruguaya Majo Paiva, protagonista del hecho, brindó su testimonio.

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“Con Arabia, ya en el debut de Uruguay, se dio esta situación, sólo que la cámara no estaba. Entonces, ya me la ví venir. Si en el primer partido, que se empata, donde Uruguay en el segundo tiempo dejó una buena imagen, él estaba exacerbado y molesto, ya me la ví venir con la eliminación. Dije: ‘Va a pasar algo similar’", indicó.

Además, reveló que esas palabras no fueron dirigidas a ella. "Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena, con el que me disculpé, más allá de que no fue algo mío, pero fue el técnico de mi selección hasta ese momento. Y el colega que es trabajador de la FIFA, que habla solamente inglés, me dijo que no había problema, que entiende la situación de la eliminación pero que no era manera de hablar. Estoy de acuerdo”, continuó.

“No me tomó por sorpresa, entonces por eso mantuve la frialdad en la entrevista. ¿Cuántos segundos tuvo que esperar Bielsa para la entrevista? Nada. Lo estaban encuadrando, chicos. O sea, simplemente le dijeron que retrocediera un paso, él se acomodó y le dijeron: ‘Un poco más atrás’. Y ahí fue donde explotó", explicó para la cadena de deportes COPE.

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Majo Paiva, la periodista que lo sufrió, explica que se esperaba la reacción del técnico



"Contra Arabia y Cabo Verde ya estaba molesto y exacerbado, contra Uruguay ya me la vi venir"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/rv6NH5IINd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 29, 2026 "Me dejaron solo"

Según reveló este domingo el periodista Sebastián Giovanelli en ESPN Mundial, el entrenador les reprochó a sus players haberlo "dejado solo" durante el proceso. Antes de abandonar la concentración de la Celeste en Playa del Carmen, Bielsa reunió a los futbolistas para realizar un balance de la participación en la Copa del Mundo. De acuerdo con el periodista, el encuentro fue breve, pero estuvo marcado por un momento de alta tensión. Bielsa AUF AUF "Bielsa les dijo a los jugadores, apuntando sobre todo a los referentes, que se iba del Mundial muy triste porque lo habían dejado solo", contó Giovanelli. Entre los futbolistas señalados habría estado Federico Valverde. Tras las palabras del entrenador, ninguno de los integrantes del plantel respondió.