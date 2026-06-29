El mensaje premonitorio de Giuliano Simeone hace tres años de cara al Mundial 2026: "Se los firmo hoy"

El hijo del Cholo Simeone sufrió una lesión hace unos años atrás y vaticinó que sería parte de esta entrega mundialista en uno de sus peores momentos personales.

El Mundial 2026 está dejando varias historias a su lado y esta vez fue el turno de Giuliano Simeone, que en 2023 se había fracturado la tibia y peroné, y, en uno de sus peores momentos, se animó a vaticinar que sería parte de la cita mundialista con la Selección argentina a pesar de todo.

Simeone subió este lunes un video motivacional por su debut en un Mundial con la selección albiceleste, en el que hizo un repaso de los duros momentos que tuvo que pasar para llegar hasta donde está actualmente, uno de ellos, la lesión que lo marginó durante un tiempo hace tres años. En el material se pudo ver un chat en el que puso: “Solo les voy a decir una cosa: el próximo Mundial voy a jugarlo”.

En el grupo de Whatsapp llamado “Giuliano Work Team“, también dejó un mensaje más sobre su premonición: “ Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial. Se los firmo ya ”, sentenció el extremo argentino.

El jugador no solo se recuperó y volvió al máximo nivel, sino que su padre al ver esto decidió repescarlo de su préstamo en Los Albiazules y llevárselo de vuelta al Atlético de Madrid para formar parte del equipo de primera división.

Si bien al comienzo era un habitual suplente, con el paso del tiempo dejó de ser un Simeone para transformarse en su marca propia: en Giuliano, tal como lo dice su camiseta. En la temporada 2025/26 sumó más confianza y fue parte de la mayoría de los equipos iniciales para el Atleti, formando una gran dupla goleadora con Julián Álvarez.

Simeone Giuliano Diego Cuenta de X AtleticoMadrid Cuenta de X: @AtleticoMadrid

Giuliano y el Mundial 2026

Tres años después de ese mensaje, enviado en una cama de hospital, el tiempo le dio la razón al menor de los Simeone y hoy está en su primera cita mundialista de su vida, a la espera de que sean muchas más si es que continúa con el nivel que lleva.

En el debut por la tercera fecha de la fase de grupos ante Jordania pudo disputar su primer partido y, además, como titular. En los 71 minutos que participó tuvo un rol muy parecido al que tiene en el Colchonero cuando lo dirige su padre: abrirse por la banda derecha y no dejar de correr. En ese tiempo que estuvo en la cancha corrió 7,1 kilómetros, demostrando que una lesión no lo pudo parar en ese entonces y aún menos ahora.