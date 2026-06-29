El Mundial 2026 con más goles, pero con menos gambetas y pocos remates al arco

Estas primeras dos semanas del certamen mundialista dejaron datos sorpresivos en comparación con ediciones pasadas. Por caso, es el Mundial con menos faltas en un partido desde que se recopila la información en 1966.

El Mundial 2026 ya está en fase de eliminaciones directas y se dejó de lado la zona de grupos, con la curiosidad de que los datos que arrojó esta etapa fueron sorprendentes, dejando entrever que se está pasando a un estilo de fútbol moderno: hubo menos gambetas, faltas y remates , pero más disparos desde dentro del área y más goles .

Según la plataforma Opta, líder mundial de datos y estadísticas deportivas, hubo varios récords novedosos sobre la mesa, exceptuando el de Lionel Messi que superó la cantidad de goles de Miroslav Klose, sino de otro tipo de indicadores, como por ejemplo que es el Mundial con menos faltas en un partido desde que se recopila la información en 1966.

La selección protagonista de este dato es el rival de la Argentina en 16avos de final: Cabo Verde . En el partido ante España por la primera fecha de la fase de grupos, los africanos cometieron tan solo una falta , ganando así el récord histórico.

Por otro lado, el encuentro en el que más faltas se pitaron fue en Haití vs Escocia , con 44 en total . El árbitro argelino Mustapha Ghorbal pitó 23 de los centroamericanos, mientras que a los europeos 21.

Estas marcas demuestran que desde Sudáfrica 2010 el equivalente por partido está en decaída. Según Opta, en ese entonces hubo una media de 31,2 por encuentro. El promedio más alto de la historia estuvo en el Mundial de Italia 1990 con 39,5, pero gracias a la iniciativa de la FIFA de impulsar el Fair Play, esa estadística decayó: en el Mundial 2026 hay una media de 22,3 faltas por cotejo, casi tres puntos menos que los 25 de Qatar 2022.

Las gambetas

En cuanto al lado que más le gusta ver a la mayoría de la audiencia, los regates están cada vez más ajenos al fútbol. Cada vez hay menos uno contra uno y poca picardía de los jugadores novatos para desafiar al entrenador en las cuestiones tácticas e intentar driblar a un contrincante con lo que aprendieron en las juveniles: divertirse.

Ousmane Dembélé - Francia Ousmane Dembélé sentenció el segundo hat-trick más rápido en la historia de los mundiales. FIFA

Esta estadística, con un deporte mucho más robotizado, provocó que los datos puedan analizar que hubo un descenso drástico en las gambetas. En la cita mundialista de Inglaterra 1966 hubo 60 intentos por juego, mientras que en el de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tan solo 32,5, o sea, casi la mitad.

Matías Conde, analista y editor de datos Opta, analizó el por qué de este fenómeno: Es posible que estemos transicionando a un juego más directo. De todos modos es más que el Mundial pasado, que eran 27,5, pero mucho menos que antes”, sentenció en una entrevista con AFP.

Los remates

Tal vez la cantidad de faltas y de gambetas que se están dejando de realizar se dan por culpa de la monotonía que tienen la mayoría de los equipos a la hora de plantear los partidos, en busca de la posesión y de la asociación, teniendo así un menor margen para disparar al arco para no perder esa identidad.

Según los datos, en este certamen hay una media de 5,8 pases por jugada. En cambio en Inglaterra 1966 hubo 3,5. Ante esto, Conde remarcó: “Es un poco el huevo o la gallina, porque si hay más pases se remata menos. Pero también se remata de más cerca”.

turquia En el partido entre Turquía y Estados Unidos por la tercera fecha de fase de grupos se marcó el gol número 173 del Mundial 2026. @millitakimlar

Con un promedio de 2,99 goles por partido, el Mundial 2026 en Norteamérica estableció un récord no visto desde la década de 1950. En contraste, aunque México 1970 registró la mayor cantidad de remates —con un promedio de 42,2 por juego frente a los 24,6 de la edición actual—, el alto número de goles de este año se explica en parte por la distancia de disparo: mientras que en 1970 se remataba desde una media de 21,8 metros, en la actualidad los jugadores lo hacen a 16,8 metros del arco.