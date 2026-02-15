Independiente pierde a una pieza clave por lesión y deberá reorganizar su ataque + Seguir en









El delantero sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas cerca de tres semanas, lo que lo deja al margen de compromisos importantes del Torneo Apertura.

Independiente pierde a una de sus figuras

El buen momento deportivo de Independiente sufrió un freno inesperado tras confirmarse la lesión de Santiago Montiel, uno de los jugadores determinantes en el frente ofensivo. El atacante padeció un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y estará inactivo aproximadamente 21 días, según los estudios realizados en las últimas horas.

La molestia se produjo durante el triunfo frente a Lanús, cuando el futbolista debió abandonar el campo de juego apenas iniciado el segundo tiempo. Su salida encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que finalmente recibió el diagnóstico que lo obligará a permanecer fuera de la competencia durante las próximas semanas.

Qué partidos se pierde la figura de Independiente Como consecuencia, Montiel no podrá participar en los encuentros frente a Independiente Rivadavia, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero, tres compromisos clave en la agenda inmediata del equipo de Avellaneda.

montiel Montiel no podrá participar en los encuentros frente a Independiente Rivadavia, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero. La baja representa un contratiempo importante para el entrenador Gustavo Quinteros, quien había encontrado en Montiel una alternativa confiable en ataque. El delantero venía de ser protagonista en el arranque del campeonato, incluso con actuaciones decisivas que aportaron puntos valiosos.

Ante este escenario, el cuerpo técnico deberá evaluar variantes para recomponer el esquema ofensivo y sostener el rendimiento del equipo, que busca consolidarse como protagonista en el Torneo Apertura. Mientras tanto, el foco estará puesto en la recuperación del jugador, con el objetivo de que regrese en óptimas condiciones lo antes posible.

