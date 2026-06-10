La reacción de los medios del mundo tras el amistoso de Argentina ante Islandia: "Messi mete miedo"

La prensa internacional llenó de elogios al capitán argentino tras el triunfo por 3 a 0 ante el combinado europeo. Además destacaron su buena condición física de cara al debut con Argelia.

El capitán argentino entró en el complemento, dio una asistencia que culminó en un penal que cambió por gol. También fue clave en el tercero.

Lionel Messi regresó anoche a la selección argentina luego de dejar atrás una molestia física que le imposibilitó entrenarse con normalidad durante las últimas semanas. En la previa del debut del Mundial 2026 , el capitán se convirtió en el foco de atención de los medios del mundo por su actuación ante Islandia. "Mete miedo" , sintetizó un icónico medio español.

Messi ingresó en el complemento del amistoso que jugaron Argentina y los europeos. Marcó un gol en la victoria por 3-0 y quebró un nuevo récord al transformarse en el jugador más longevo en convertir un tanto con la camiseta del seleccionado: con 38 años y once meses, superó a Ángel Labruna.

El reencuentro del capitán con el equipo despertó análisis y elogios en medios de distintos continentes. Desde España y Francia hasta Brasil, los medios destacaron el impacto inmediato de la Pulga en el juego del seleccionado, a días del debut ante Argelia el 16 de junio.

En tierras brasileras, Globo Esporte destacó que Messi necesitó apenas veinte minutos para encender al público. El capitán cambió el ánimo de toda la hinchada, no solo de los argentinos sino también de los estadounidenses que fueron al estadio a ver al mejor jugador de la historia.

El medio destacó que “marcó el segundo gol de Argentina de penalti, inició la jugada del tercero, anotado por Thiago Almada, y demostró su habilidad, además de su reconocido talento, en cada intervención”, subrayó. También resaltaron el récord que alcanzó el delantero.

Lance, otro medio brasileño, catalogó de “estelar” su actuación. “Lionel Messi entró al partido en la segunda mitad tras la pausa para hidratación de los jugadores de Argentina e Islandia. Con su primer toque de balón, el número 10 dejó a Lautaro Martínez solo ante Olafsson, y el delantero provocó un penalti que el capitán del equipo de Lionel Scaloni transformó para darle la victoria a los sudamericanos”, señalaron.

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Así ejecutó el Lionel Messi el penal pic.twitter.com/PTz4F6kfGt — Selección Argentina (@Argentina) June 10, 2026

Desde Francia también repartieron elogios para el delantero del Inter Miami. LEquipe optó por enfocar el titular en la influencia de Messi: “Con un decisivo Lionel Messi entrando desde el banquillo, Argentina superó con facilidad a Islandia en su último partido de prueba antes del Mundial”. El periódico afirmó que jugó unos veinte minutos, desde el cooling break, y no pareció incomodarse. También destacaron que además de marcar el segundo gol, participó en el tercero de Thiago Almada, una jugada en la que intervino también Rodrigo De Paul.

RMC Sports calificó el regreso como “impresionante” y detalló que “disipó las dudas sobre su estado físico de cara al Mundial al provocar un penalti y marcar un gol en menos de dos minutos tras entrar como suplente”.

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Jugada en equipo para el tercero Albiceleste pic.twitter.com/CbAZl95H8f — Selección Argentina (@Argentina) June 10, 2026

Asimismo, se refirieron a la tranquilidad que llevó al cuerpo técnico, la prensa y sobre todo a los hinchas. Señalaron que calmó a toda una nación en menos de dos minutos, después de superar molestias sufridas en el Inter Miami. Además, remarcaron que el capitán no mostró signos de molestias físicas, una buena señal de cara al debut.

El diario francés LeParisien no dudó en calificar como regreso “triunfal” el ingreso de Messi antes del Mundial. Destacaron también que el jugador “no pareció verse afectado físicamente en absoluto durante sus veinte minutos de juego, y se mostró encantado con su delicadeza técnica”. Además, se refirieron al juego de la selección argentina, vigente campeona del mundo, sobre lo cual señalaron que mostró señales prometedoras.

lionel messi (1)

"Messi mete miedo"

La prensa española también se hizo eco del regreso del número 10. Mundo Deportivo, periódico que supo escribir ríos de tinta sobre la gloriosa etapa de Messi en Barcelona, subrayó la importancia del capitán para un seleccionado que llega al Mundial con varios jugadores “tocados”. “Con 20 minutos, con una asistencia y con un gol que fue mucho más que su grito 117 en 199 partidos albicelestes. Fue el grito que lo convirtió en el goleador más longevo de la Selección con 38 años, 11 meses y 14 días, superando al mítico Ángel Labruna”, resaltaron también.

As, uno de los medios de referencia en Madrid, se corrió de la histórica pica entre Barcelona y Real Madrid y tituló: “Messi mete miedo”. El diario subrayó que el delantero argentino entró al campo y fue determinante para los dos goles finales, primero con una “asistencia” a Lautaro Martínez que derivó en un penalti que cambió por gol. Y luego por la asistencia a De Paul que derivó en el pase a Almada, quien amplió la diferencia.

Por último, Sport, también de Barcelona, resumió el efecto del capitán sobre el partido: “La magia de Leo es eterna”. El medio catalán destacó el cambio radical del partido tras el ingreso del número 10, luego de una primera etapa trabada. “Marcó el segundo de penalti tras haber dejado solo a Lautaro Martínez con un pase delicado”, puntualizó la publicación.