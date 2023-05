La respuesta de Pezzella a las críticas para la Selección Argentina: "No nos entra una bala"

El defensor Germán Pezzella respondió hoy a las críticas para la Selección Argentina por la conquista en el Mundial de Qatar , dado que los uruguayos Diego Lugano y Sebastián Abreu cuestionaron los arbitrajes, y aseguró que al conjunto albiceleste no le "entra una bala" porque "no hubo ayudas y sí mucho trabajo".

"A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me importa lo que digan u opinen. Si hubieran estado con nosotros, hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino", expresó Pezzella en declaraciones a TyC Sports.