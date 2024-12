La revelación de Ángel Di María, a dos años del Mundial: "Miro la Copa todos los días"

"La primera imagen que me viene es cuando finalmente pude besar la Copa del Mundo después de recibir la medalla. Fue el momento más deseado. Esa sensación de decir hoy me tocó a mí, lo pude lograr" , comenzó Di María .

"Ya habíamos logrado la Copa América y la Finalíssima contra Italia, pero el sueño de conseguir la Copa del Mundo no tiene comparación con nada" , contó en una entrevista con Olé.

"Lo único que tengo en casa del Mundial es la Copa del Mundo. Es una alegría enorme levantarme, mirar en el living y verla ahí. Es lo más hermoso que hay", reveló Di María sobre la decoración más preciada de su hogar.

Di María y su legado en la Selección Argentina

"Creo que lo que dejé es lo mismo que intenté mostrar en el documental que hice: insisitir en no bajar los brazos, nunca darte por vencido. Lo que aprendí de todo este viaje es eso, intentar y buscar siempre tu sueño. como lo dije mil veces, al final lo vas a lograr, vas a terminar rompiendo esa pared y lograr lo que te proponés", reflexionó el rosarino.

"Yo creo que la Copa América del Maracaná era mi última bala y a partir de ahí cambió todo. Fue difícil todos esos años y no sé si el destino nos tenía guardado todo esto para el final. Si el destino quería esto y lo tengo que volver a vivir de esta manera, me gustaría que sea así. No (quisiera) arrancar ganando todo y después terminar yéndome perdiendo varias finales", concluyó.