La salud de Jorge, el padre de Lionel Messi: el comunicado de la familia del jugador

La familia del 10 de la Scaloneta rompió el silencio luego de la preocupación sobre su estado de salud y las lágrimas del jugador. Pidieron "prudencia, responsabilidad y humanidad".

Tras una serie de especulaciones sobre la salud del padre de Lionel Messi, Jorge , se conoció su estado de salud luego de un comunicado oficial emitido por la propia familia del 10 de la Scaloneta . Con fecha de hoy, confirmaron que el hombre "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

Ante una serie de "versiones, rumores y especulaciones" circuladas en las últimas horas, la familia Messi expresó "su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar ".

En esa línea, aclararon que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga" de ellos "no debe ser considerada válida ni veraz".

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso", recalcaron. Por último, subrayaron que "cualquier novedad relevante será comunicada" por los canales correspondientes.

Ante la preocupación por la salud de Jorge Messi, la familia desmintió rumores y aseguró que "evoluciona favorablemente"

Frente a la preocupación por la salud de Jorge Messi, la familia del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, emitió un comunicado en el que desmintió rumores difundidos por un sector de la prensa y aseguró que "evoluciona favorablemente".

El encuentro parecía ser una noche perfecta para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que inició el torneo con una victoria contundente. Messi fue la figura del equipo, convirtió los goles y además alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Sin embargo, el momento más comentado llegó una vez terminado el partido. El delantero rosarino quedó quebrado en llanto sobre el césped y luego explicó que la emoción no estaba relacionada solamente con lo ocurrido dentro de la cancha. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo”, expresó ante los medios, sin brindar detalles sobre la situación que atraviesa.