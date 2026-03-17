La Selección argentina consiguió rival tras cancelarse la Finalissima: amistoso confirmado en Buenos Aires + Seguir en









Tras la suspensión de la Finalissima que iba a jugar contra España, la Selección Argentina confirmó su nuevo amistoso para la fecha FIFA. Será ante un rival menor en la Ciudad de Buenos Aires.

La Selección argentina consiguió rival tras cancelarse la Finalissima: amistoso confirmado en Buenos Aires @Argentina

Luego de la suspensión de la Finalissima ante España, la Selección Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires.

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El mismo será un compromiso que servirá como despedida para el combinado nacional que dirige Lionel Scaloni previo al Mundial.

Como el Estadio Monumental no estará disponible por los recitales de AC/DC, el recinto donde se disputará el encuentro ante Guatemala será la Bombonera.

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La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala



https://t.co/NB3d3Q2QVy pic.twitter.com/M0abzWG3OZ — Selección Argentina (@Argentina) March 17, 2026 En los próximos días se informará el cronograma de trabajo y la lista de los convocados por Lionel Scaloni.

Cabe señalar que la cancelación del choque con España hizo que, por primera vez en la historia, la "Albiceleste" llegue a un Mundial sin haber enfrentado a un país europeo en el ciclo mundialista de cuatro años.