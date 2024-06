La Selección argentina va por otro título: la millonaria cifra que alcanzará si gana la Copa América

Copa América: entradas agotadas para el debut de la Selección argentina contra Canadá

A menos de 24 horas del debut de la Selección argentina en la Copa América, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) informó que ya se agotaron las 70 mil entradas que estaban a la venta para ver el partido de la "Scaloneta" contra Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que se disputará desde las 21 horas.

La tribuna estará dividida entre la dos hinchadas que ocuparán los 70 mil lugares que tiene de capacidad el estadio del Atlanta United de Estados Unidos. Además del partido que dará inicio al torneo, el reggaetonero colombiano Feid dará un show previo al encuentro como parte de la ceremonia inaugural de la Copa América.

Al respecto, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, declaró: "Vender la totalidad de las entradas para el partido inaugural evidencia la relevancia de esta fiesta del fútbol. Esperamos que los aficionados disfruten desde el inicio hasta el final este torneo que hemos estructurado pensando en que la experiencia sea única y de talla internacional", sostuvo Domínguez.

Lionel Scaloni, con todo definido para el debut en la Copa América

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evitó confirmar hoy a los titulares que este jueves enfrentarán a Canadá en el debut de la Copa América 2024 de los Estados Unidos, pero sí adelantó que el mediocampista Leandro Paredes tendrá la oportunidad de estar desde el arranque.

"El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor", expresó el DT albiceleste en conferencia de prensa al ser consultado por el once inicial.

"Me puedo equivocar, pero pensamos siempre en poner lo mejor. Conmigo siempre juega el que está mejor. A Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial y por algo ahora lo tengo al lado", indicó Scaloni sobre los rumores del mediocampista de Roma que lo metían en el equipo titular.