Lionel Messi se emocionó en su último partido oficial con la Selección Argentina en el país







El capitán argentino vivió una noche cargada de sentimientos en el Monumental: lágrimas en la entrada en calor, ovación del público y el acompañamiento de su familia.

Lionel Messi estuvo visiblemente emocionado en la entrada en calor.

Lionel Messi se emocionó en la entrada en calor previa a disputar su último encuentro oficial en suelo argentino con la camiseta de la Selección nacional. Al capitán albiceleste se lo vio al borde de las lágrimas antes de comenzar el encuentro ante Venezuela.

Días antes, el capitán había anticipado lo que sentía en la antesala del duelo ante Venezuela: “Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”, afirmó.

Lionel Messi, emocionado en su último partido oficial en Argentina.

Durante varios minutos la emoción lo dominó, hasta que logró enfocarse en los ejercicios de calentamiento. Las imágenes recorrieron el mundo y conmovieron a los fanáticos, que se volcaron a las redes para expresar lo que sentían. En X (antes Twitter), el usuario @JuannDis escribió: “Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió”.

Otros perfiles replicaron el sentimiento. @sudanalytics_ señaló: “Lionel Messi EMOCIONADO al salir a la cancha. Ufff, fuertísimo”, mientras que @AtaqueFutbolero agregó: “Messi aguantando las lágrimas cuando apenas salió a la cancha... Te destruye”.

En las tribunas, Antonela Roccuzzo siguió cada instante conmovida, al igual que los miles de fanáticos que le agradecieron por tantas conquistas: el Mundial 2022, dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro olímpica de 2008. Más tarde, el capitán ingresó al campo de juego junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y se quebró nuevamente durante el himno: lo cantó a medias, dominado otra vez por la emoción. Messi hijos argentina venezuela Lionel Messi, emocionado en el himno con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.