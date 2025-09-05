SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de septiembre 2025 - 09:37

Charly García y su histórico encuentro con Lionel Messi: "Qué Dios te bendiga"

El músico estuvo presente en la noche en que la Selección Argentina venció 3 a 0 a su par de Venezuela.

Messi y Charly en una foto para el recuerdo.

Messi y Charly en una foto para el recuerdo.

Lejos del protocolo y la formalidad, Charly fue fiel a su estilo. Se ubicó en la tribuna como un hincha más, disfrutó del 3 a 0 de la Albiceleste frente a Venezuela y fue fotografiado comiendo un choripán, mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni brillaba en el campo de juego.

Informate más

El encuentro entre Charly García y Lionel Messi

El momento más emotivo llegó al final del encuentro. Cuando Messi se retiraba del campo, Charly logró acercarse, le extendió la mano y le dijo con cariño: “Que Dios te bendiga”. El 10, visiblemente conmovido, le respondió el gesto con una sonrisa tímida y un apretón de manos. A su lado, Antonela Roccuzzo se mostró emocionada por la escena.

Lionel Messi Charly García

Más tarde, comenzaron a circular imágenes del backstage del estadio. En los pasillos del Monumental, Charly posó con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

image

Fue otra postal de una noche repleta de momentos emotivos, donde dos íconos argentinos —uno del fútbol, otro de la música— se encontraron para celebrar una carrera legendaria.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias