Charly García y su histórico encuentro con Lionel Messi: "Qué Dios te bendiga"







El músico estuvo presente en la noche en que la Selección Argentina venció 3 a 0 a su par de Venezuela.

Messi y Charly en una foto para el recuerdo.

Anoche se vivió una noche histórica, Lionel Messi jugó su último partido oficial con la Selección Argentina en el país. La presencia de una leyenda como Charly García le sumó un componente inesperado y emotivo al espectáculo que vivieron más de 80 mil personas en el estadio Monumental.

Lejos del protocolo y la formalidad, Charly fue fiel a su estilo. Se ubicó en la tribuna como un hincha más, disfrutó del 3 a 0 de la Albiceleste frente a Venezuela y fue fotografiado comiendo un choripán, mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni brillaba en el campo de juego.

El encuentro entre Charly García y Lionel Messi El momento más emotivo llegó al final del encuentro. Cuando Messi se retiraba del campo, Charly logró acercarse, le extendió la mano y le dijo con cariño: “Que Dios te bendiga”. El 10, visiblemente conmovido, le respondió el gesto con una sonrisa tímida y un apretón de manos. A su lado, Antonela Roccuzzo se mostró emocionada por la escena.

Más tarde, comenzaron a circular imágenes del backstage del estadio. En los pasillos del Monumental, Charly posó con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

image Fue otra postal de una noche repleta de momentos emotivos, donde dos íconos argentinos —uno del fútbol, otro de la música— se encontraron para celebrar una carrera legendaria.