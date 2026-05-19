Carlos Alcaraz confirmó que no jugará Wimbledon tras la lesión en la muñeca: "No estoy listo"

El tenista español, campeón del Australian Open 2026, sigue sin recuperarse y se perderá otro Grand Slam. La ausencia del español tendrá consecuencias inmediatas en la lucha por el 1° puesto del ranking ATP.

Carlos Alcaraz confirmó su ausencia en Wimbledon y extendió su parate competitivo por una lesión en la muñeca derecha , en un nuevo golpe a su temporada 2026, donde ya había quedado afuera de Roland Garros y de toda la gira de polvo de ladrillo.

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El tenista español arrastra una lesión en la muñeca derecha que se originó en el torneo de Barcelona y que lo obligó a abandonar progresivamente el circuito. Desde entonces, quedó fuera del Masters de Madrid, Roma y Roland Garros, y ahora también confirmó que no estará en la gira de césped.

A través de un mensaje en redes sociales, Alcaraz explicó que su recuperación avanza, pero que aún no está en condiciones de competir al máximo nivel. En ese sentido, lamentó perderse dos torneos que considera muy especiales: Queen’s y Wimbledon , donde debía defender una importante cantidad de puntos.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G

La ausencia del español tendrá consecuencias inmediatas en la lucha por el número uno del mundo. Alcaraz perderá una gran cantidad de puntos en el ranking ATP, lo que le permitirá a Jannik Sinner ampliar su ventaja en la cima.

El murciano no pudo sostener su calendario habitual en 2026, ya que la lesión lo obligó a retirarse primero del Conde de Godó y luego a confirmar su baja de toda la gira europea de arcilla. Con esta decisión, su regreso a la competencia queda aún sin fecha definida.

Un parate inédito en su carrera reciente

Esta situación marca un hecho poco habitual en la trayectoria del español: es la primera vez que se pierde dos Grand Slams consecutivos por lesión. Además, prolonga su período más extenso fuera de las canchas desde que llegó al circuito profesional.

ALCARAZ CARLOS Es la primera vez que se pierde dos Grand Slams consecutivos. @ATP Tour

El propio entorno del jugador reconoce que la prioridad es la recuperación total antes de volver a competir, incluso si eso implica seguir perdiendo torneos clave de la temporada.

De esta manera, el circuito ATP pierde a una de sus principales figuras en dos de los eventos más importantes del año, mientras el calendario de césped y el ranking mundial comienzan a reacomodarse sin su presencia.