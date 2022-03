El presidente del Barcelona, tajante: "No nos planteamos la vuelta de Messi"

messi laporta 4.jpg

Y añadió en declaraciones a medios locales: "Leo es Leo, el mejor jugador del mundo, reconocido además. Merece un respeto como jugador y como persona y en el estado de ánimo que viniera es un ganador, pero es algo que no nos planteamos".

"Ahora mismo no hay comunicación fluida y no hablo con él, no hay contacto personal. Él está en París pero le recuerdo con afecto. ¿Si está triste? Sé lo que se dice pero no hablo con él. Siento comentarios de gente cercana, Barcelona tira mucho, tiene una familia encantadora y me supo mal casi más por la familia que por él", continuó el mandatario del 'Barça'.

Por último, Laporta expresó: "Para mí su salida seguro que no fue fácil, pero tal como se producía, pensé que antes era la institución, no podía ponerla en más riesgo. Pienso que hicimos lo que teníamos que hacer".