Las mejores frases de José Sanfilippo, uno de los grandes goleadores del fútbol argentino

El histórico jugador también fue protagonista por polémicos momentos. En ese contexto, dejó frases inolvidables para el mundo futbolero.

La muerte de José Francisco Sanfilippo a los 91 años cerró la historia de uno de los personajes más influyentes y controversiales del fútbol argentino . Ídolo absoluto de San Lorenzo , figura de la Selección Argentina y protagonista de innumerables debates mediáticos , el “Nene” construyó una carrera marcada tanto por sus goles como por sus declaraciones explosivas.

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Dueño de una personalidad arrolladora, nunca pasó inadvertido. Primero brilló dentro de la cancha y luego se convirtió en una de las voces más provocadoras del ambiente futbolístico, dispuesto a opinar sobre cualquier tema sin medir consecuencias.

Con el paso de los años se transformó en un habitual invitado de programas deportivos y de actualidad. Su estilo frontal, desafiante y muchas veces provocador lo convirtió en una figura televisiva reconocida. No dudó en cuestionar a figuras consagradas como Diego Maradona , Oscar Ruggeri , Sergio Goycochea , Carlos Bilardo , Martín Palermo y Marcelo Bielsa , entre muchos otros.

Las polémicas se multiplicaron porque Sanfilippo sostenía que había sido uno de los mejores delanteros de todos los tiempos y defendía esa idea con absoluta convicción.

“Yo era un fenómeno y completo. Le pegaba con las dos piernas, cabeceaba, era solidario, ¿qué más se necesita?”, afirmó en una de sus declaraciones más recordadas.

Su histórica disputa con Maradona

Uno de los enfrentamientos mediáticos más resonantes fue el que protagonizó con Diego Armando Maradona. Durante años minimizó el papel del capitán argentino en el Mundial de México 1986 y protagonizó numerosas discusiones públicas sobre su legado.

Entre sus frases más controvertidas se destacó aquella en la que sostuvo que el célebre segundo gol contra Inglaterra no había sido completamente de Maradona. “El gol de Maradona contra Inglaterra fue en contra. El último toque no es de él, es de un inglés”, aseguró.

Las diferencias entre ambos se extendieron durante décadas y derivaron en varios cruces televisivos. Sin embargo, tras la muerte de Diego, Sanfilippo reconoció su grandeza futbolística y lo definió como un jugador “extraterrestre”.

Sanfilippo Maradona Sanfilippo protagonizó un histórico cruce con Maradona. Archivo

Messi, el mejor de todos según Sanfilippo

A diferencia de lo ocurrido con Maradona, siempre manifestó una admiración profunda por Lionel Messi. En reiteradas oportunidades aseguró que el rosarino había superado cualquier discusión histórica y que era el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Lionel Messi es el mejor jugador del mundo, de todos los tiempos. Ese pibe nos superó a todos”, sostuvo.

También remarcó que la comparación entre Messi y Maradona ya no tenía sentido por la continuidad y el nivel que mantuvo el capitán argentino durante tantos años.

El cruce con Goycochea

Otra de las escenas más recordadas de su carrera mediática ocurrió después de la derrota de la Selección Argentina por 5-0 frente a Colombia en 1993. En un programa televisivo enfrentó públicamente al arquero Sergio Goycochea y cuestionó duramente su actuación.

“Usted se comió todos los amagues”, le dijo al exarquero frente a las cámaras. La situación tomó tanta repercusión que Carlos Bilardo apareció sorpresivamente en el estudio para defender a quien había sido una de las figuras del Mundial de Italia 1990.

Aquella discusión quedó grabada como uno de los momentos más tensos de la televisión deportiva argentina en toda la historia.

Sanfilippo contra Goycochea El tenso momento con Goycochea. Archivo

Su incursión en la política

La personalidad confrontativa de Sanfilippo también lo llevó a participar en política. En 2017 fue candidato a diputado nacional por el Partido Renovador Federal durante las elecciones legislativas.

Su campaña estuvo marcada por una frase que rápidamente se viralizó y sintetizaba su manera de entender la política y la seguridad.

“Al que roba: garrote, garrote y garrote”, afirmó en un video de campaña que generó una enorme repercusión mediática. Aunque no logró obtener una banca, aquella participación confirmó que seguía siendo una figura capaz de generar debate en cualquier ámbito.

Las frases que definieron a un personaje único

A lo largo de los años dejó declaraciones que se transformaron en parte de su identidad pública.

“Tengo 0.82 gol por partido, el único que me supera en el mundo es Pelé”.

“Tenés que hacer una ensalada de Agüero, Saviola y Romario para sacar la mitad de lo que era yo”.

“Palermo no sabe patear con ninguno de los dos pies”.

“¿Quién es este tipo? ¿Quién carajo es Bielsa? ¡No ganó nada!”.

“Nadie me puede igualar”.

"Ruggeri fue técnico de San Lorenzo porque fue el más barato que tenían".

"¿Quién es este tipo? ¿Quién carajo es (Marcelo) Bielsa)? ¡No ganó nada! ¡El peor técnico del fútbol! -Nadie me puede igualar. Soy el goleador, hice treinta y nueve goles en cuarenta y un partidos, un gol por partido. Fui y gané todo lo que tenía que ganar (su paso por la Selección)"

Frases exageradas para algunos, sinceras para otros, pero siempre coherentes con una personalidad que nunca buscó agradar ni moderar sus opiniones.

Más allá de las controversias, José Sanfilippo dejó una huella profunda en la historia del fútbol argentino. Fue un goleador extraordinario, un referente eterno de San Lorenzo y un protagonista permanente de la discusión futbolera nacional.

Su legado quedó escrito en los récords, en los títulos, en los goles y también en una forma de entender el fútbol sin filtros ni concesiones. Con su muerte desapareció una de las voces más singulares que dio el deporte argentino.