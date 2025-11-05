¿Hará un anuncio? Marcelo Gallardo rompe el silencio y hablará en conferencia de prensa







El entrenador de River hablará con la prensa esta tarde junto al flamante presidente de la institución, Stefano Di Carlo, en el predio de Ezeiza. ¿Se viene un anuncio importante antes del Superclásico?

Sorpresa en el mundo River. Luego de la dura derrota como local ante Gimnasia de La Plata, donde el entrenador se fue sin hablar, se informó que esta tarde, a las 18 horas, Marcelo Gallardo hablará en conferencia de prensa. Será en el predio de Ezeiza y también estará presente el flamante presidente electo del club, Stefano Di Carlo.

Esta noticia se da a días del partido contra Boca y en medio de la fuerte crisis futbolística que atraviesa River, con récord de derrotas en el Monumental, donde el equipo está sin rumbo y el técnico más endeble y cuestionando que nunca.

En un año convulsionado, y con el riesgo de no clasificar a la próxima Copa Libertadores, el entrenador junto al presidente podrían dar un fuerte anuncio: ¿será de continuidad en 2026 o de caminos separados?

Cabe destacar que a Marcelo Gallardo se le vence el contrato a fines de este año, por lo que un espaldarazo de parte de la nueva dirigencia en medio del mal momento sería parte de una estrategia motivacional de cara al Superclásico de este domingo. Sin embargo, es más importante para el club la clasificación a la próxima Libertadores.