Las últimas palabras de Marcelo Gallardo como técnico de River: "Uno se va, pero no se va nunca".

El "Muñeco" cerró su segundo ciclo tras la victoria 3 a 1 ante Banfield en el Monumental, con un mensaje emotivo y sin aceptar preguntas. Disputó 86 partidos, cosechó 36 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

Tras la victoria de River frente a Banfield por 3-1 en el Monumental, Marcelo Gallardo optó por no responder preguntas en la conferencia de prensa y ofreció un breve mensaje que marcó el cierre de su segundo ciclo al frente del Millonario.

Tal como sucede habitualmente, el entrenador realizó la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso. En este contexto, el "Muñeco" aprovechó el momento para dejar sus últimas palabras.

“Gracias a la gente por una noche más de amor incondicional. Retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil, así que lo quiero transmitir desde acá”, expresó. Luego, amplió: “Le deseo eso al club, al plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer para lo que viene”.

Gallardo disculpas El "Muñeco" cerró su segundo ciclo tras la victoria 3 a 1 ante Banfield en el Monumental, con un mensaje emotivo y sin aceptar preguntas. Con una sonrisa y tono distendido, dejó una frase que sintetizó su vínculo con la institución: “A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo del colegio, así que no me voy a despedir, ja. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca”. Además, aseguró que estará “muy pendiente” de lo que ocurra en el club “el tiempo que esté afuera”.

El “Muñeco” se retiró del campo de juego ovacionado, con el estadio coreando su nombre, mientras también se escuchaban silbidos dirigidos a los jugadores. No obstante, la imagen más potente de la noche se había dado antes del inicio del partido: cuando ingresó al césped, levantó las manos ante el clamor de las tribunas y pidió disculpas a los hinchas, en un gesto que pareció resumir su segundo ciclo.

El segundo ciclo de Gallardo: 2024-2026 Tras un breve paso por el fútbol árabe, Gallardo regresó al club tras la salida de Martín Demichelis con la expectativa de reencauzar el rumbo deportivo. Sin embargo, el segundo ciclo no logró replicar la contundencia del primero. El quiebre se produjo tras la eliminación en la Libertadores 2025 frente a Palmeiras, un golpe del que el plantel no logró recuperarse. Hasta ese cruce, el equipo acumulaba 22 triunfos, 15 empates y apenas tres derrotas; luego inició una marcada caída con 10 derrotas, dos victorias y un empate, incluida la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera. En esta segunda etapa, el "Muñeco" disputó 86 partidos, cosechó 36 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. No logró conquistar títulos. La seguidilla de caídas y la escasa reacción del equipo terminaron por precipitar su salida. Gallardo se despide con un River que se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, con 10 derrotas en ese tramo. Con su salida, se cierra este segundo capítulo, que no logró estar a la altura del primero. Ahora, la atención se centrará en quién será el nuevo director técnico de River.