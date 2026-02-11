Alerta en la Selección por la lesión de Lionel Messi: ¿llega a la Finalissima?

El capitán del combinado nacional sufrió una distensión muscular del isquiotibial izquierdo en el último amistoso que disputó y posiblemente sea baja para el inicio de la MLS.

El Inter Miami confirmó que Lionel Andrés Messi sufrió una distensión muscular del isquiotibial izquierdo y estará de baja por tiempo indeterminado. De esta manera, se presupone que el capitán de la Selección argentina no será de la partida en el inicio de la MLS.

“Messi no participó del entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador , que persiste desde entonces”, indicó el equipo a través de un comunicado.

En ese sentido, se explayó sobre los tiempos de recuperación: “ El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico . Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”.

La lesión de quien fue el máximo goleador de la pasada MLS encendió las alarmas dentro de las "Garzas", que en 11 días disputarán ante Los Ángeles FC la primera fecha de la liga de los Estados Unidos.

Además, el hecho generó preocupación dentro del seleccionado argentino, que en poco más de un mes deberá enfrentarse a España por la Finalissima. Además, cabe recordar que en junio comenzará una nueva Copa del Mundo, en la que los de Lionel Scaloni buscarán revalidar el título y lograr un histórico bicampeonato.

Si bien desde el Inter aseguraron que se retorno a las canchas estará ligado a su evolución clínica, por lo general una distención en el isquiotibal sistensión muscular del isquiotibial izquierdo . Esto quiere decir que, si bien posiblemente no logre estar para la apertura de la MLS, es casi un hecho que el capitán de 38 años será de la partida ante el campeón de Europa con la celeste y blanca.

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El Inter Miami, equipo que tiene como gran figura al argentino Lionel Messi, se convirtió en el más valioso de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Según un informe del medio especializado Sportico, el club donde juega el rosarino alcanzó una valoración de 1.450 millones de dólares.

Esta cifra representó un aumento del 22% con respecto al 2025, lo que le permitió desplazar a Los Angeles FC, que venía liderando en dicha estadística hace cuatro años y que actualmente está cotizado en 1.400 millones de la moneda estadounidense.

El top 5 lo completan Los Angeles Galaxy (US$1.170), Atlanta United (US$1.140) y New York City (US$1.120). Las mencionadas fueron las únicas cinco de las 30 franquicias de la liga norteamericana que superaron el valor de 1.000 millones de dólares.