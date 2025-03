Lautaro Martínez y su dolor por Bahía Blanca: "Me cuesta hablar"

El delantero de la Selección mostró su consternación por la tragedia en su ciudad natal: "Mi familia, amigos viven allí. Esto es algo difícil". Argentina jugará un amistoso contra el Sub 20 a beneficio.

El campeón del Mundial Qatar 2022 explicó: "Me cuesta hablar porque mi familia vive ahí, la familia de Germán (Pezzella), amigos. Me crié ahí, esto que sucedió es algo difícil". El delantero agregó: "Hace un año y dos meses más o menos atravesamos un temporal donde también la ciudad no quedó en buen estado. Recuperarse en tan poco tiempo de eso y volver a vivir algo aún más fuerte y más duro es difícil".