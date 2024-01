Liberty Media se mantiene en 2024 como el Imperio Deportivo más valioso del mundo

De acuerdo al listado de Forbes, el valor empresarial en conjunto de los 25 imperios deportivos más valiosos supera los u$s 215 mil millones y esta cifra representa un aumento del 24%, respecto al año anterior. Según los realizadores de la clasificación, la razón principal del aumento es que los valores de los equipos de las ligas americanas - MLB, NBA, NFL y NHL- aumentaron casi 30% su valor en los últimos 12 meses.

El valor agregado de las participaciones de Liberty en sus activos deportivos cayó un 12%, hasta u$s18.220 millones, pero sigue ocupando el primer puesto de nuestra lista. El valor de Liberty disminuyó el año pasado porque en julio se desprendió de los Atlanta Braves (valor actual de la empresa: u$s 2.600 millones).

El mayor ganador en la lista de imperios de este año es Harris Blitzer Sports & Entertainment, con un aumento del 155% respecto al año pasado a u$s 11.900 millones, gracias principalmente a la compra de los Washington Commanders por parte de Josh Harris en julio pasado por un récord de u$s 6.050 millones. HBSE ahora gestiona efectivamente una grupo de activos que incluye muchos de los deportes más populares del mundo: NFL (Commanders), NBA (Philadelphia 76ers), NHL (New Jersey Devils), English Premier League (Crystal Palace), Nascar (Joe Gibbs Racing) y deportes juveniles (Béisbol).

Los diez imperios deportivos más valiosos en 2024 con sus propietarios son:

1) Liberty Media

Valor: u$s 18.22 mil millones | Cambio respecto al año anterior: -12%

Propiedades: Fórmula 1, Overtime Sports, F1 Arcade, Drone Racing League, Kroenke Arena Co., Meyer Shank Racing

2) Kroenke Sports & Entertainment

Valor: u$s 15.59 mil millones | Cambio respecto al año anterior: 22%

Propiedades: Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Arsenal FC, Colorado Avalanche, Colorado Rapids, Altitude Sports & Entertainment, Colorado Mammoth

3) Fenway Sports Group

Valor: u$s 12.95 mil millones | Cambio respecto al año anterior: 25%

Propiedades: Liverpool FC, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins, NESN, Bienes Raíces, Roush Fenway Keselowski Racing, Fenway Sports Management

4) Jerry Jones

Valor: u$s 12.80 mil millones | Cambio respecto al año anterior: 13%

Propiedades: Dallas Cowboys, The Star, Legends, GameSquare Esports

5) Harris Blitzer Sports & Entertainment

Valor: u$s11.86 mil millones | Cambio respecto al año anterior: 155%

Propiedades: Philadelphia 76ers, Washington Commanders, New Jersey Devils, Joe Gibbs Racing, Youth Sports, HBSE Ventures, Utica Comets, Crystal Palace, Elevate Sports Ventures, New Meta Entertainment.

6) Madison Square Garden Sports

Valor: u$s 10.250 millones de dólares | Cambio de 1 año: 12%

Propiedades: New York Knicks, New York Rangers, Hartford Wolf Pack, NRG*

7) The Kraft Group

Valor: u$s 9.130 millones de dólares | Cambio de 1 año: 15%

Propiedades: Patriotas de Nueva Inglaterra, Revolución de Nueva Inglaterra, Patriot Place, Kraft Analytics Group, TKO Holdings*, DraftKings*, Oxygen Esports*

8) Yankee Global Enterprises

Valor: u$s 9.070 millones de dólares | Cambio de 1 año: 19%

Propiedades: New York Yankees, Yankee Stadium Events, YES Network*, Legends*, New York City FC*, AC Milan*, A1 Padel*, Staten Island FerryHawks*

9) Paul G. Allen Trust

Valor: u$s 9.060 millones de dólares | Cambio de 1 año: 22%

Propiedades: Seattle Seahawks, Portland Trail Blazers, Seattle Sounders*

10) Maple Leaf Sports & Entertainment

Valor: u$s 8.470 millones de dólares | Cambio de 1 año: 32%

Propiedades: Toronto Raptors, Toronto Maple Leafs, Toronto FC, Toronto Argonauts, Toronto Marlies