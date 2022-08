River y Boca se unen y piden cambiar el formato del torneo local

A su turno, Brito apoyó los dichos de su colega y señaló que "a nosotros tampoco nos gusta este formato, pero lo más importante es que no le gusta a la gente".

"Cuesta creer que no se pueda confeccionar un torneo con partidos de ida y vuelta. No es casualidad que cualquier liga del mundo, sea o no un país desarrollado, tenga 20 o 22 equipos. Eso tiene que ver con la cantidad de semanas que hay en el año y cómo se puede jugar. Todo esto termina afectando al producto y también a los ingresos", agregó Brito en declaraciones a TNT Sports, donde coincidió con Ameal.

Embed "NOS CONSIDERAMOS AMIGOS"@AmealJorgeAmor y @JorgeBrito, presidentes de Boca y River, juntos a casi dos semanas del Superclásico ⚽#JugamosDeCinco pic.twitter.com/yPFXXbFD31 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2022

El titular de Boca consideró que su club y River "tienen cosas en común para luchar por el bien del fútbol argentino. Hay que hablar y discutir un proyecto y transitar por estos temas".

Y con miras al Superclásico que se disputará el próximo 11 de setiembre en el estadio la Bombonera, Ameal indicó que "ese día llega la pasión, queremos ganar y ellos también, pero a partir del lunes tenemos cosas en común".

A su turno, Brito expresó que "es necesario trabajar mucho a nivel de AFA, cuestiones esenciales como es el tipo de cambio porque dificulta la contratación de jugadores extranjeros y también complica la retención de jugadores actuales que tenemos. Esto hay que debatirlo porque afecta a la competitividad del fútbol argentino".