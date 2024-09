Lionel Messi lanza su propia productora audiovisual

La empresa se formó como una empresa conjunta entre la familia Messi y Smuggler Entertainment, la compañía de producción detrás de las series de Apple TV+ Messi's World Cup: The Rise of a Legend y Messi Meets America . 525 Rosario tendrá un CEO en Tim Pastore, quien también dirige Smuggler, produjo Messi's World Cup y tiene créditos de producción en títulos como Free Solo y el documental de Jane Goodall, Jane.

Con el lanzamiento de 525 Rosario, Messi se suma a otras estrellas globales como LeBron James (The SpringHill Co., fundada en 2008), Steph Curry (Unanimous Media, fundada en 2018), Peyton Manning (Omaha Productions, fundada en 2020), Tom Brady (199 Productions, fundada en 2020), Serena Williams (Nine Two Six Productions, fundada en 2023) y Naomi Osaka (Hana Kuma, fundada en 2022) en su búsqueda de producir contenido directamente para venderlo a compradores que han recurrido cada vez más a figuras del deporte.

El contrato de producción marca una expansión para quién se ubica como la tercera figura deportiva mejor pagada a nivel mundial, con u$s135 millones en ganancias dentro y fuera del campo en el último año, según el recuento de Forbes de 2024.

“Este nuevo proyecto tiene como objetivo destacar y desarrollar todo lo que representa Leo Messi, no solo a través de contenido premium masivo a escala mundial, sino también de iniciativas de alcance comunitario y centradas en la familia”, señaló Pastore. “Estamos muy agradecidos a Leo y a su familia por la oportunidad de crear y colaborar en experiencias mediáticas para audiencias locales y mundiales, al tiempo que ampliamos los límites de los géneros tradicionales”.

Un comunicado atribuido a la familia Messi añade: “El objetivo sigue siendo inspirar y conectar con personas de todo el mundo de una forma completamente nueva, y estamos deseando emprender esta aventura. Nos gustaría seguir avanzando en el sector del entretenimiento, aportando nuevas iniciativas y producciones de alcance global a través de narraciones, programación y experiencias innovadoras”.