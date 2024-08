Lionel Messi le exige 50.000 euros a los ambientalistas que vandalizaron su casa en Ibiza

image.png

Aquella noche los dos activistas de Futuro Vegetal, luego echar pintura roja y negra a la fachada, se fotografiaron frente a su 'obra' y extendieron una pancarta en la que se podía leer la siguiente frase: ''Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police'' (''Ayuda al planeta, cómete al rico, abolid la policía''). La vivienda está situada en una de las zonas más exclusivas de España.

El activista se excusa con que la casa de Messi es ilegal para no pagar la multa

Los activistas tienen sus razones para no pagar un resarcimiento a Messi. Bilbo Basatterra, uno de los detenidos, insiste con la presunta ilegalidad de la obra. “Sería insólito pagar 50.000 euros por una casa que igual debe ser derribada. Nosotros vamos a alegar que no se entiende cómo es posible que nos acusen de generar daños ahí cuando hay que derribarla”, plantea.

Según el diario local La Voz de Ibiza, la casa de Messi no cuenta con el certificado de final de obra del ayuntamiento de Sant Josep ni la cédula de habitabilidad que concede el Consell de Ibiza.

Casi nunca está habitada. Cuenta con una planta baja de 420 metros cuadrados, además de un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una pileta de 92 metros. La finca tiene una superficie de algo más de 16.000 metros cuadrados.