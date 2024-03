Lionel Messi otra vez descartado por lesión: cuándo volvería a jugar

El capitán de la Selección Argentina no suma minutos desde el 13 de marzo. Cuándo podría volver a jugar.

Lionel Messi no fue convocado para jugar con Inter Miami.

Lionel Messi sufrió una lesión en su isquitibial derecho y no suma minutos en Inter Miami desde el 13 de marzo. Por el encuentro de este sábado frente al New York FC por la MLS, los fanáticos estaban ansiosos por conocer sobre la presencia del astro argentino, sin embargo, el cuerpo técnico decidió no convocarlo.