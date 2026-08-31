Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter y un referente del pop y rock nacional

Zavaleta fue compositor, cantante, tecladista y fundador de una de las bandas emblemáticas del pop rock argentino de los años 80.

Murió Miguel Zavaleta , compositor, cantante, tecladista y fundador de Suéter , una de las bandas emblemáticas del pop rock argentino de los años 80. Tenía 71 años.

A través de sus redes sociales, el periodista especializado Sergio Marchi confirmó la noticia y reveló que el músico fue victima de un "cáncer cruel".

"Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80. Lo vamos a extrañar muchísimo".

Zavaleta nació el 16 de febrero de 1955 y fue, sin dudas, una de las figuras del rock nacional de los ochenta. Comenzó su recorrido dentro del rock argentino como integrante de Bubu . Más tarde participó de proyectos como Ray Milland Band , Los Proxenetas Prófugos y Comida China .

Murió Miguel Zavaleta a los 71 años, tras luchar contra un cáncer cruel. Fue cantante de Bubu y líder de Suéter. Un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 80.lo vamos a extrañar muchísimo. Aquí con Tito Losavio, Beno Guelbert, Ale de Silvestre y Miguel. 2024 pic.twitter.com/7zhvhokGRU

En 1981 fundó Suéter, donde asumió los roles de cantante, compositor y tecladista. El grupo atravesó distintas formaciones y períodos de actividad hasta su última separación, en 2007, con Zavaleta como único miembro presente en todas sus etapas.

De ese repertorio surgieron canciones como "Amanece en la ruta", "Vía México", "Él anda diciendo", "Comiendo gefilte fish" y "Extraño ser". Varias de esas composiciones fueron retomadas posteriormente por intérpretes de Argentina y otros países de Latinoamérica.

A lo largo de los años también colaboró con Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu, Palo Pandolfo, Los Pericos, Fabiana Cantilo y Bersuit Vergarabat, entre otros nombres de la escena local.

Después del cierre de la última etapa de Suéter, continuó trabajando bajo su propio nombre. En 2011 publicó No lo sé, suerte quizás, su primer álbum solista, editado de manera independiente a través de Internet. Ocho años después llegó Volver a nacer. El material había sido grabado y producido por Pedro Aznar en 1990, pero permaneció inédito durante casi tres décadas antes de su publicación en 2019.